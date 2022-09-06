https://ria.ru/20220906/khleb-1814935986.html
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб - РИА Новости, 06.09.2022
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб
В украинском Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, сообщила во вторник координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:47
2022-09-06T18:47
2022-09-06T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
херсонская область
николаев (украина)
оон
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780559515_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_fa5afd79e46b7391b5d66c71c463d780.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В украинском Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, сообщила во вторник координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко.По ее словам, выпечку хлеба профинансировала ООН, из-за частой нехватки хлеба всем нуждающимся было решено ввести карточки.По ее словам, карточки пока что оформляют в бумажном виде. По ее словам, хлеб, который раздают жителям города, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.Российские войска в ходе спецоперации установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снегиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов.
https://ria.ru/20220811/kherson-1808833433.html
николаевская область
херсонская область
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780559515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56df9cf11850ce2a46f7282c5527c215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, херсонская область , николаев (украина), оон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Херсонская область , Николаев (Украина), ООН, Кирилл Стремоусов
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб
Координатор от ООН Горбенко: в украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб