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В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/khleb-1814935986.html
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб - РИА Новости, 06.09.2022
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб
В украинском Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, сообщила во вторник координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:47
2022-09-06T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
херсонская область
николаев (украина)
оон
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В украинском Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, сообщила во вторник координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко.По ее словам, выпечку хлеба профинансировала ООН, из-за частой нехватки хлеба всем нуждающимся было решено ввести карточки.По ее словам, карточки пока что оформляют в бумажном виде. По ее словам, хлеб, который раздают жителям города, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.Российские войска в ходе спецоперации установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снегиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов.
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в мире, николаевская область, херсонская область , николаев (украина), оон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Херсонская область , Николаев (Украина), ООН, Кирилл Стремоусов
18:47 06.09.2022
 
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб

Координатор от ООН Горбенко: в украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Хлеб. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В украинском Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, сообщила во вторник координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко.
По ее словам, выпечку хлеба профинансировала ООН, из-за частой нехватки хлеба всем нуждающимся было решено ввести карточки.
"У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор", - заявила Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
По ее словам, карточки пока что оформляют в бумажном виде. По ее словам, хлеб, который раздают жителям города, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.
Российские войска в ходе спецоперации установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снегиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьХерсонская областьНиколаев (Украина)ООНКирилл Стремоусов
 
 
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