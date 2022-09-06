https://ria.ru/20220906/khleb-1814935986.html

В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб

В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб - РИА Новости, 06.09.2022

В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб

В украинском Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, сообщила во вторник координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:47

2022-09-06T18:47

2022-09-06T18:47

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

оон

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В украинском Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, сообщила во вторник координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко.По ее словам, выпечку хлеба профинансировала ООН, из-за частой нехватки хлеба всем нуждающимся было решено ввести карточки.По ее словам, карточки пока что оформляют в бумажном виде. По ее словам, хлеб, который раздают жителям города, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.Российские войска в ходе спецоперации установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снегиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов.

https://ria.ru/20220811/kherson-1808833433.html

николаевская область

херсонская область

николаев (украина)

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