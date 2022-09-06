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Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном
Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном
Выпущенная украинскими военными ракета спровоцировала пожар на угольной базе в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:07
2022-09-06T21:07
2022-09-06T21:26
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ХЕРСОН, 6 сен — РИА Новости. Выпущенная украинскими военными ракета спровоцировала пожар на угольной базе в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местной администрации Глория Неделякова.Она уточнила, что на объекте людей не было, поэтому никто не пострадал.На попавшем в распоряжение РИА Новости видео заметны языки пламени и клубы черного дыма, поднимающиеся над городом.Сегодня днем корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывов в Херсоне. Предположительно, была задействована российская система ПВО.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
21:07 06.09.2022 (обновлено: 21:26 06.09.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном
Власти Голой Пристани сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по угольной базе города
ХЕРСОН, 6 сен — РИА Новости. Выпущенная украинскими военными ракета спровоцировала пожар на угольной базе в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местной администрации Глория Неделякова.
Она уточнила, что на объекте людей не было, поэтому никто не пострадал.
На попавшем в распоряжение РИА Новости видео заметны языки пламени и клубы черного дыма, поднимающиеся над городом.
Сегодня днем корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывов в Херсоне. Предположительно, была задействована российская система ПВО.