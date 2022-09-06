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Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном

Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном

Выпущенная украинскими военными ракета спровоцировала пожар на угольной базе в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:07

2022-09-06T21:07

2022-09-06T21:26

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ХЕРСОН, 6 сен — РИА Новости. Выпущенная украинскими военными ракета спровоцировала пожар на угольной базе в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местной администрации Глория Неделякова.Она уточнила, что на объекте людей не было, поэтому никто не пострадал.На попавшем в распоряжение РИА Новости видео заметны языки пламени и клубы черного дыма, поднимающиеся над городом.Сегодня днем корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывов в Херсоне. Предположительно, была задействована российская система ПВО.

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в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, херсонская область