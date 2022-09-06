https://ria.ru/20220906/kherson-1814874204.html
В Херсоне прогремели восемь взрывов
В Херсоне прогремели восемь взрывов - РИА Новости, 06.09.2022
В Херсоне прогремели восемь взрывов
Серия из восьми взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:58
2022-09-06T15:58
2022-09-06T22:54
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg
ХЕРСОН, 6 сен — РИА Новости. Серия из восьми взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов от ракет ПВО в небе не видно, но были слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20220904/kherson-1814385888.html
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d31dbd767b1dd178031bb1d08b1878c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Украина
15:58 06.09.2022 (обновлено: 22:54 06.09.2022)
В Херсоне прогремели восемь взрывов
В Херсоне прогремели восемь взрывов, предположительно, работает ПВО