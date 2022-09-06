https://ria.ru/20220906/kherson-1814874204.html

В Херсоне прогремели восемь взрывов

В Херсоне прогремели восемь взрывов - РИА Новости, 06.09.2022

В Херсоне прогремели восемь взрывов

Серия из восьми взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:58

2022-09-06T15:58

2022-09-06T22:54

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

украина

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ХЕРСОН, 6 сен — РИА Новости. Серия из восьми взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов от ракет ПВО в небе не видно, но были слышны звуки взрывов.

https://ria.ru/20220904/kherson-1814385888.html

херсон

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, в мире, украина