Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион
Замглавы ВГА Стремоусов: конституция Украины не распространяется на Херсонскую область
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Конституция и законы Украины на Херсонскую область больше не распространяются, населению не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследования со стороны представителей киевской власти, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область к Украине никакого отношения уже не имеет. Ее конституция и законы на нашу территорию больше не распространяются. Мы освобожденная территория, на которой действует военно-гражданская администрация, которая руководствуется в своей деятельности и равняется на нормативно-правовую базу Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, населению Херсонской области за участие в референдуме ничего не грозит.
"Все, на что способен киевский режим, - это террористические попытки обстрелять, в том числе из американского оружия, мирное население", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.