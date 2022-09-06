https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html

Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион

Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион - РИА Новости, 06.09.2022

Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион

Конституция и законы Украины на Херсонскую область больше не распространяются, населению не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследования со... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:32

2022-09-06T07:32

2022-09-06T07:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

запорожская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Конституция и законы Украины на Херсонскую область больше не распространяются, населению не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследования со стороны представителей киевской власти, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, населению Херсонской области за участие в референдуме ничего не грозит."Все, на что способен киевский режим, - это террористические попытки обстрелять, в том числе из американского оружия, мирное население", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/kherson-1814329730.html

украина

херсонская область

запорожская область

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Максим Горбачев

в мире, украина, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов