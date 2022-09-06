Рейтинг@Mail.ru
Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html
Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион
Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион - РИА Новости, 06.09.2022
Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион
Конституция и законы Украины на Херсонскую область больше не распространяются, населению не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследования со... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:32
2022-09-06T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Конституция и законы Украины на Херсонскую область больше не распространяются, населению не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследования со стороны представителей киевской власти, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, населению Херсонской области за участие в референдуме ничего не грозит."Все, на что способен киевский режим, - это террористические попытки обстрелять, в том числе из американского оружия, мирное население", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/kherson-1814329730.html
украина
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d31dbd767b1dd178031bb1d08b1878c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Кирилл Стремоусов
07:32 06.09.2022
 
Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион

Замглавы ВГА Стремоусов: конституция Украины не распространяется на Херсонскую область

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Конституция и законы Украины на Херсонскую область больше не распространяются, населению не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследования со стороны представителей киевской власти, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область к Украине никакого отношения уже не имеет. Ее конституция и законы на нашу территорию больше не распространяются. Мы освобожденная территория, на которой действует военно-гражданская администрация, которая руководствуется в своей деятельности и равняется на нормативно-правовую базу Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, населению Херсонской области за участие в референдуме ничего не грозит.
"Все, на что способен киевский режим, - это террористические попытки обстрелять, в том числе из американского оружия, мирное население", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 12:47В мире
Администрация: обстрелы Херсона усиливают желание людей идти на референдум
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала