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Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html
Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк
Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк - РИА Новости, 06.09.2022
Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк
Туристический кешбэк за бронирование отелей на Дальнем Востоке следует увеличить не до 40 тысяч рублей, а до 40% стоимости тура, заявила глава Ростуризма Зарина РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:51
2022-09-06T06:51
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Туристический кешбэк за бронирование отелей на Дальнем Востоке следует увеличить не до 40 тысяч рублей, а до 40% стоимости тура, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Повышенный кешбэк - до 40 тысяч рублей (или до 20% стоимости тура) - на отели и санатории Дальнего Востока стал нововведением осеннего этапа программы. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей."Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объеме (продаж туров с кешбэком - ред.) составляет небольшой процент. Предварительно проанализировали: ...чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%. Это позволит нам увеличить именно средний возврат, который, как сегодня мы видим, не вырос. Надо донастроить это под Дальний Восток", - сказала Догузова, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:51 06.09.2022
 
Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк

Глава Ростуризма Догузова: нужно увеличить дальневосточный кешбэк до 40% стоимости тура

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкГлава Ростуризма Зарина Догузова
Глава Ростуризма Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Глава Ростуризма Зарина Догузова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Туристический кешбэк за бронирование отелей на Дальнем Востоке следует увеличить не до 40 тысяч рублей, а до 40% стоимости тура, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Повышенный кешбэк - до 40 тысяч рублей (или до 20% стоимости тура) - на отели и санатории Дальнего Востока стал нововведением осеннего этапа программы. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.
"Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объеме (продаж туров с кешбэком - ред.) составляет небольшой процент. Предварительно проанализировали: ...чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%. Это позволит нам увеличить именно средний возврат, который, как сегодня мы видим, не вырос. Надо донастроить это под Дальний Восток", - сказала Догузова, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 17:16Туризм
Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма
 
ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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