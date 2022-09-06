https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html

Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк

Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк - РИА Новости, 06.09.2022

Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк

Туристический кешбэк за бронирование отелей на Дальнем Востоке следует увеличить не до 40 тысяч рублей, а до 40% стоимости тура, заявила глава Ростуризма Зарина РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:51

2022-09-06T06:51

2022-09-06T06:51

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Туристический кешбэк за бронирование отелей на Дальнем Востоке следует увеличить не до 40 тысяч рублей, а до 40% стоимости тура, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Повышенный кешбэк - до 40 тысяч рублей (или до 20% стоимости тура) - на отели и санатории Дальнего Востока стал нововведением осеннего этапа программы. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей."Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объеме (продаж туров с кешбэком - ред.) составляет небольшой процент. Предварительно проанализировали: ...чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%. Это позволит нам увеличить именно средний возврат, который, как сегодня мы видим, не вырос. Надо донастроить это под Дальний Восток", - сказала Догузова, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)