https://ria.ru/20220906/kaspiy-1814849303.html
Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии
Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии - РИА Новости, 06.09.2022
Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону Каякент на Каспии - в советское время здравница была одной из лучших в стране. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:40
2022-09-06T14:40
2022-09-06T22:05
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону Каякент на Каспии - в советское время здравница была одной из лучших в стране."Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", - сказал Путин на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
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Путин о возрождении курортной зоны на Каспии
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону Каякент на Каспии - в советское время здравница была одной из лучших в стране. "Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", - сказал Путин на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
2022-09-06T14:40
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РИА Новости
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владимир путин, новости - туризм, туризм, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, северный кавказ, русский (остров), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Владимир Путин, Новости - Туризм, Туризм, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Северный Кавказ, Русский (остров), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
14:40 06.09.2022 (обновлено: 22:05 06.09.2022)
Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии
Путин заявил, что необходимо возродить курортную зону Каякент на Каспии