https://ria.ru/20220906/kaspiy-1814849303.html

Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии

Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии - РИА Новости, 06.09.2022

Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону Каякент на Каспии - в советское время здравница была одной из лучших в стране. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:40

2022-09-06T14:40

2022-09-06T22:05

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону Каякент на Каспии - в советское время здравница была одной из лучших в стране."Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", - сказал Путин на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814722790.html

россия

северный кавказ

русский (остров)

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Путин о возрождении курортной зоны на Каспии Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону Каякент на Каспии - в советское время здравница была одной из лучших в стране. "Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", - сказал Путин на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). 2022-09-06T14:40 true PT0M27S

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