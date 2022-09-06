https://ria.ru/20220906/kanada-1814705983.html
В Канаде нашли мертвым одного из преступников, зарезавших десять человек
В Канаде нашли мертвым одного из преступников, зарезавших десять человек - РИА Новости, 06.09.2022
В Канаде нашли мертвым одного из преступников, зарезавших десять человек
Дамиен Сандерсон, один из двух подозреваемых в нападении с холодным оружием на мирных жителей и убийстве 10 человек в канадской провинции Саскачеван, найден... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:47
2022-09-06T03:47
2022-09-06T05:11
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дамиен Сандерсон, один из двух подозреваемых в нападении с холодным оружием на мирных жителей и убийстве 10 человек в канадской провинции Саскачеван, найден мертвым, сообщает местная полиция.Тело подозреваемого нашли с видимыми травмами вблизи дома, который фигурирует в расследовании.Королевская канадская конная полиция сообщила в воскресенье, что вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек и ранили еще 18 в Саскачеване в 13 разных местах. Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон. Им заочно были предъявлены обвинения, также оформлены ордеры на их арест.
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РИА Новости
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в мире, канада
03:47 06.09.2022 (обновлено: 05:11 06.09.2022)
В Канаде нашли мертвым одного из преступников, зарезавших десять человек
В Саскачеване нашли мертвым одного из преступников, зарезавших десять человек
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дамиен Сандерсон, один из двух подозреваемых в нападении с холодным оружием на мирных жителей и убийстве 10 человек в канадской провинции Саскачеван, найден мертвым, сообщает местная полиция.
"Дамиен Сандерсон был обнаружен мертвым. Полиция Саскачевана продолжает искать Майлса Сандерсона... Он может быть ранен и искать медицинской помощи", - говорится в заявлении.
Тело подозреваемого нашли с видимыми травмами вблизи дома, который фигурирует в расследовании.
Королевская канадская конная полиция сообщила в воскресенье, что вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек и ранили еще 18 в Саскачеване в 13 разных местах. Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон. Им заочно были предъявлены обвинения, также оформлены ордеры на их арест.