https://ria.ru/20220906/kanada-1814705983.html

В Канаде нашли мертвым одного из преступников, зарезавших десять человек

В Канаде нашли мертвым одного из преступников, зарезавших десять человек - РИА Новости, 06.09.2022

В Канаде нашли мертвым одного из преступников, зарезавших десять человек

Дамиен Сандерсон, один из двух подозреваемых в нападении с холодным оружием на мирных жителей и убийстве 10 человек в канадской провинции Саскачеван, найден... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:47

2022-09-06T03:47

2022-09-06T05:11

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дамиен Сандерсон, один из двух подозреваемых в нападении с холодным оружием на мирных жителей и убийстве 10 человек в канадской провинции Саскачеван, найден мертвым, сообщает местная полиция.Тело подозреваемого нашли с видимыми травмами вблизи дома, который фигурирует в расследовании.Королевская канадская конная полиция сообщила в воскресенье, что вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек и ранили еще 18 в Саскачеване в 13 разных местах. Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон. Им заочно были предъявлены обвинения, также оформлены ордеры на их арест.

https://ria.ru/20220905/napadenie-1814419510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада