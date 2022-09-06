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Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске - РИА Новости, 06.09.2022
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Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске
Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске - РИА Новости, 06.09.2022
Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил "оставить на будущее" "разговоры о бессрочном отпуске", об этом он заявил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T00:40
2022-09-06T02:17
политика
рамзан кадыров
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил "оставить на будущее" "разговоры о бессрочном отпуске", об этом он заявил в своем Telegram-канале.Ранее Кадыров заметил, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск".В новом посте глава Чечни отметил, что "просто так уйти" он не имеет права, поскольку жители республики доверили ему руководить регионом. Он добавил, что в это ответственное время, когда страна борется с "мировым сатанизмом" в Донбассе, у губернаторов и военных нет права брать отпуска.Кадыров объяснил свои слова о бессрочном отпуске тем, что случайно увидел публикацию, в которой говорилось, что он руководит Чечней уже 15 лет и является "долгожителем" среди губернаторов. Однако позднее выяснилось, что рекорд составляет 27 лет. "Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель", - заявил глава Чечни.В видео, опубликованном в Telegram, Кадыров также заверил, что никогда не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство". При этом он подчеркнул, что ему никогда не предлагали такую должность, и сам он ни о чем подобном не просил."У меня единственная мечта – быть мэром города Грозного. На любую другую должность я никогда не пойду", – добавил глава Чечни.
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политика, рамзан кадыров
Политика, Рамзан Кадыров
00:40 06.09.2022 (обновлено: 02:17 06.09.2022)
 
Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске

Глава Чечни Кадыров предложил "оставить на будущее" разговоры о бессрочном отпуске

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил "оставить на будущее" "разговоры о бессрочном отпуске", об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров заметил, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск".
В новом посте глава Чечни отметил, что "просто так уйти" он не имеет права, поскольку жители республики доверили ему руководить регионом.

"И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск", - написал Кадыров.

Он добавил, что в это ответственное время, когда страна борется с "мировым сатанизмом" в Донбассе, у губернаторов и военных нет права брать отпуска.
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Кадыров объяснил свои слова о бессрочном отпуске тем, что случайно увидел публикацию, в которой говорилось, что он руководит Чечней уже 15 лет и является "долгожителем" среди губернаторов. Однако позднее выяснилось, что рекорд составляет 27 лет. "Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель", - заявил глава Чечни.
В видео, опубликованном в Telegram, Кадыров также заверил, что никогда не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство". При этом он подчеркнул, что ему никогда не предлагали такую должность, и сам он ни о чем подобном не просил.
"У меня единственная мечта – быть мэром города Грозного. На любую другую должность я никогда не пойду", – добавил глава Чечни.
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