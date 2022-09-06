https://ria.ru/20220906/kadyrov-1814697091.html

Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске

Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске - РИА Новости, 06.09.2022

Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил "оставить на будущее" "разговоры о бессрочном отпуске", об этом он заявил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:40

2022-09-06T00:40

2022-09-06T02:17

политика

рамзан кадыров

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил "оставить на будущее" "разговоры о бессрочном отпуске", об этом он заявил в своем Telegram-канале.Ранее Кадыров заметил, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск".В новом посте глава Чечни отметил, что "просто так уйти" он не имеет права, поскольку жители республики доверили ему руководить регионом. Он добавил, что в это ответственное время, когда страна борется с "мировым сатанизмом" в Донбассе, у губернаторов и военных нет права брать отпуска.Кадыров объяснил свои слова о бессрочном отпуске тем, что случайно увидел публикацию, в которой говорилось, что он руководит Чечней уже 15 лет и является "долгожителем" среди губернаторов. Однако позднее выяснилось, что рекорд составляет 27 лет. "Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель", - заявил глава Чечни.В видео, опубликованном в Telegram, Кадыров также заверил, что никогда не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство". При этом он подчеркнул, что ему никогда не предлагали такую должность, и сам он ни о чем подобном не просил."У меня единственная мечта – быть мэром города Грозного. На любую другую должность я никогда не пойду", – добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814284968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, рамзан кадыров