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В Совбезе назвали причину взрыва у посольства России в Кабуле
В Совбезе назвали причину взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022
В Совбезе назвали причину взрыва у посольства России в Кабуле
Взрыв у посольства России в Кабуле стал следствием ослабления антитеррористических мер, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:40
2022-09-06T17:40
2022-09-06T19:05
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрыв у посольства России в Кабуле стал следствием ослабления антитеррористических мер, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.В этом контексте он напомнил, что говорить о победе над международным терроризмом преждевременно.В этих условиях любое, даже незначительное, ослабление принимаемых антитеррористических мер неизбежно приведет к новому всплеску террористической активности, к новым терактам и жертвам, отметил Коков."Ярким свидетельством этому стала террористическая акция у посольства России в Кабуле в этот понедельник, в результате которой пострадали десятки человек и имеются многочисленные человеческие жертвы", - сказал Коков.Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии.Ответственность за взрыв ранее взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Охрана дипмиссии усилена, следствие проводят службы безопасности Афганистана.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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юрий коков, россия, кабул (город), афганистан, сергей лавров, в мире
Юрий Коков, Россия, Кабул (город), Афганистан, Сергей Лавров, В мире
17:40 06.09.2022 (обновлено: 19:05 06.09.2022)
В Совбезе назвали причину взрыва у посольства России в Кабуле
Коков: взрыв у посольства в Кабуле произошел из-за ослабления антитеррористических мер
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Взрыв у посольства России в Кабуле стал следствием ослабления антитеррористических мер, заявил
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
В этом контексте он напомнил, что говорить о победе над международным терроризмом преждевременно.
"В мире продолжают действовать сотни различных террористических группировок. А наиболее крупные из них, такие как запрещенные в РФ террористические организации "Аль-Каида"* и ИГ*, не оставляют намерений по созданию на отдельных, прежде всего нестабильных, территориях террористических анклавов — так называемых халифатов", - добавил замсекретаря Совбеза в интервью "Российской газете".
В этих условиях любое, даже незначительное, ослабление принимаемых антитеррористических мер неизбежно приведет к новому всплеску террористической активности, к новым терактам и жертвам, отметил Коков.
"Ярким свидетельством этому стала террористическая акция у посольства России в Кабуле в этот понедельник, в результате которой пострадали десятки человек и имеются многочисленные человеческие жертвы", - сказал Коков.
Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии.
Ответственность за взрыв ранее взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Охрана дипмиссии усилена, следствие проводят службы безопасности Афганистана
.
* Террористическая группировка, запрещенная в России