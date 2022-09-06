https://ria.ru/20220906/kabul-1814909336.html

В Совбезе назвали причину взрыва у посольства России в Кабуле

В Совбезе назвали причину взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022

В Совбезе назвали причину взрыва у посольства России в Кабуле

Взрыв у посольства России в Кабуле стал следствием ослабления антитеррористических мер, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:40

2022-09-06T17:40

2022-09-06T19:05

юрий коков

россия

кабул (город)

афганистан

сергей лавров

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрыв у посольства России в Кабуле стал следствием ослабления антитеррористических мер, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.В этом контексте он напомнил, что говорить о победе над международным терроризмом преждевременно.В этих условиях любое, даже незначительное, ослабление принимаемых антитеррористических мер неизбежно приведет к новому всплеску террористической активности, к новым терактам и жертвам, отметил Коков."Ярким свидетельством этому стала террористическая акция у посольства России в Кабуле в этот понедельник, в результате которой пострадали десятки человек и имеются многочисленные человеческие жертвы", - сказал Коков.Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии.Ответственность за взрыв ранее взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Охрана дипмиссии усилена, следствие проводят службы безопасности Афганистана.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220905/lavrov-1814524099.html

https://ria.ru/20220905/okhrana-1814510410.html

россия

кабул (город)

афганистан

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юрий коков, россия, кабул (город), афганистан, сергей лавров, в мире