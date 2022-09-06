Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана
Премьер Израиля Лапид: Тель-Авив готов к любому сценарию в отношении Тегерана
© AP Photo / Sebastian Scheiner Премьер-министр Израиля Яир Лапид
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен – РИА Новости. Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию в отношении Ирана, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.
"Еще слишком рано говорить, действительно ли нам удалось затормозить ядерную сделку, но Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию. Если Иран продолжит попытки, он узнает возможности Израиля. Мы и дальше будем противодействовать террору во всех секторах и тем, кто желает нам зла", - сказал Лапид во время визита на базу ВВС Неватим. Он добавил, что, "как было согласовано между мной и президентом Байденом, у нас есть полная свобода действий во всем, что необходимо для предотвращения превращения Ирана в ядерную угрозу".
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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