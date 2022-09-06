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Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана - РИА Новости, 06.09.2022
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Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана
Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана - РИА Новости, 06.09.2022
Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана
Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию в отношении Ирана, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:14
2022-09-06T17:14
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
иран
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен – РИА Новости. Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию в отношении Ирана, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид."Еще слишком рано говорить, действительно ли нам удалось затормозить ядерную сделку, но Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию. Если Иран продолжит попытки, он узнает возможности Израиля. Мы и дальше будем противодействовать террору во всех секторах и тем, кто желает нам зла", - сказал Лапид во время визита на базу ВВС Неватим. Он добавил, что, "как было согласовано между мной и президентом Байденом, у нас есть полная свобода действий во всем, что необходимо для предотвращения превращения Ирана в ядерную угрозу".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
https://ria.ru/20220904/iran-1814384975.html
https://ria.ru/20220824/iran-1811673616.html
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), иран, израиль
В мире, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Иран, Израиль
17:14 06.09.2022
 
Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана

Премьер Израиля Лапид: Тель-Авив готов к любому сценарию в отношении Тегерана

© AP Photo / Sebastian Scheiner Премьер-министр Израиля Яир Лапид
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен – РИА Новости. Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию в отношении Ирана, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.
"Еще слишком рано говорить, действительно ли нам удалось затормозить ядерную сделку, но Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию. Если Иран продолжит попытки, он узнает возможности Израиля. Мы и дальше будем противодействовать террору во всех секторах и тем, кто желает нам зла", - сказал Лапид во время визита на базу ВВС Неватим. Он добавил, что, "как было согласовано между мной и президентом Байденом, у нас есть полная свобода действий во всем, что необходимо для предотвращения превращения Ирана в ядерную угрозу".
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 19:45
Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 08:00
Вместо ЗАЭС России предлагают целую страну
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ИранИзраиль
 
 
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