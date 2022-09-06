https://ria.ru/20220906/izrail-1814902353.html

Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана

Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана - РИА Новости, 06.09.2022

Премьер Израиля заявил, что готов к любой угрозе от Ирана

Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию в отношении Ирана, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:14

2022-09-06T17:14

2022-09-06T17:14

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

иран

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149394/39/1493943955_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a340c46157334272e08c4ff61c5123f6.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен – РИА Новости. Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию в отношении Ирана, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид."Еще слишком рано говорить, действительно ли нам удалось затормозить ядерную сделку, но Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию. Если Иран продолжит попытки, он узнает возможности Израиля. Мы и дальше будем противодействовать террору во всех секторах и тем, кто желает нам зла", - сказал Лапид во время визита на базу ВВС Неватим. Он добавил, что, "как было согласовано между мной и президентом Байденом, у нас есть полная свобода действий во всем, что необходимо для предотвращения превращения Ирана в ядерную угрозу".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://ria.ru/20220904/iran-1814384975.html

https://ria.ru/20220824/iran-1811673616.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), иран, израиль