https://ria.ru/20220906/iznasilovanie-1814807799.html

Житель Ставрополья надругался над девочкой, заманив ее в кусты конфетами

Житель Ставрополья надругался над девочкой, заманив ее в кусты конфетами - РИА Новости, 06.09.2022

Житель Ставрополья надругался над девочкой, заманив ее в кусты конфетами

Мужчина в Ставропольском крае надругался над четырехлетней девочкой, заманив ее в кусты конфетами, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:05

2022-09-06T13:05

2022-09-06T13:24

ставропольский край

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новопавловск

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчина в Ставропольском крае надругался над четырехлетней девочкой, заманив ее в кусты конфетами, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, 4 сентября в городе Новопавловске 4-летняя девочка каталась на самокате возле своего дома. Незнакомый мужчина предложил угостить ее конфетами, после чего завел ребенка в кусты, где надругался. После совершения преступления мужчина скрылся, однако попал на камеру видеонаблюдения. По данному факту было возбуждено дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), подозреваемый был объявлен в федеральный розыск."Благодаря грамотно организованному взаимодействию следователей СК и оперативных сотрудников МВД подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220905/ubiystvo-1814633844.html

ставропольский край

новопавловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ставропольский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новопавловск