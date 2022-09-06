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Житель Ставрополья надругался над девочкой, заманив ее в кусты конфетами
Житель Ставрополья надругался над девочкой, заманив ее в кусты конфетами - РИА Новости, 06.09.2022
Житель Ставрополья надругался над девочкой, заманив ее в кусты конфетами
Мужчина в Ставропольском крае надругался над четырехлетней девочкой, заманив ее в кусты конфетами, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:05
2022-09-06T13:05
2022-09-06T13:24
ставропольский край
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новопавловск
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчина в Ставропольском крае надругался над четырехлетней девочкой, заманив ее в кусты конфетами, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, 4 сентября в городе Новопавловске 4-летняя девочка каталась на самокате возле своего дома. Незнакомый мужчина предложил угостить ее конфетами, после чего завел ребенка в кусты, где надругался. После совершения преступления мужчина скрылся, однако попал на камеру видеонаблюдения. По данному факту было возбуждено дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), подозреваемый был объявлен в федеральный розыск."Благодаря грамотно организованному взаимодействию следователей СК и оперативных сотрудников МВД подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220905/ubiystvo-1814633844.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новопавловск
Ставропольский край, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Новопавловск
13:05 06.09.2022 (обновлено: 13:24 06.09.2022)
Житель Ставрополья надругался над девочкой, заманив ее в кусты конфетами
Житель Ставрополья надругался над четырехлетней девочкой, заманив ее в кусты конфетами