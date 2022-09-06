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Боррель пожаловался на "истощение" запасов оружия из-за поставок Украине - РИА Новости, 06.09.2022
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Боррель пожаловался на "истощение" запасов оружия из-за поставок Украине
Боррель пожаловался на "истощение" запасов оружия из-за поставок Украине - РИА Новости, 06.09.2022
Боррель пожаловался на "истощение" запасов оружия из-за поставок Украине
Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" после оказания военной помощи Украине, об этом, как сообщает Associated Press, заявил еврокомиссар по... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:18
2022-09-06T02:18
в мире
жозеп боррель
украина
евросоюз
оружие
нато
россия
донбасс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" после оказания военной помощи Украине, об этом, как сообщает Associated Press, заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Дипломат призвал страны-участницы ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов. Такой подход, полагает он, поможет сократить расходы. Кроме того, Боррель выразил мнение, что ЕС должен был начать подготовку украинских вооруженных сил год назад.Евросоюз с конца февраля согласовал выделение в общей сложности 2,5 миллиарда евро на военную помощь Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, оружие, нато, россия, донбасс
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, Оружие, НАТО, Россия, Донбасс
02:18 06.09.2022
 
Боррель пожаловался на "истощение" запасов оружия из-за поставок Украине

Еврокомиссар Боррель заявил об истощении запасов оружия в странах ЕС из-за поставок Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" после оказания военной помощи Украине, об этом, как сообщает Associated Press, заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал, исчерпаны, но в значительной степени истощен, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом", — сказал он в ходе дебатов с европейскими парламентариями.
Дипломат призвал страны-участницы ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов. Такой подход, полагает он, поможет сократить расходы. Кроме того, Боррель выразил мнение, что ЕС должен был начать подготовку украинских вооруженных сил год назад.
Евросоюз с конца февраля согласовал выделение в общей сложности 2,5 миллиарда евро на военную помощь Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:35Специальная военная операция на Украине
Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреЖозеп БоррельУкраинаЕвросоюзОружиеНАТОРоссияДонбасс
 
 
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