https://ria.ru/20220906/informatsiya-1814826718.html
В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК
В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК - РИА Новости, 06.09.2022
В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК
Утечка конфиденциальных сведений предотвращена на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:43
2022-09-06T13:43
2022-09-06T13:43
технологии
россия
керчь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Утечка конфиденциальных сведений предотвращена на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, что способствует несанкционированному удаленному доступу в ходе хакерских атак", - говорится в сообщении.По данным ведомства, системному администратору, отвечающему за информационную безопасность, объявлено предостережение.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Технологии, Россия, Керчь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК
ФСБ сообщила о предотвращении утечки секретной информации с предприятия ОПК в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Утечка конфиденциальных сведений предотвращена на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, что способствует несанкционированному удаленному доступу в ходе хакерских атак", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, системному администратору, отвечающему за информационную безопасность, объявлено предостережение.