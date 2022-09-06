https://ria.ru/20220906/informatsiya-1814826718.html

В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК

В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК - РИА Новости, 06.09.2022

В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК

Утечка конфиденциальных сведений предотвращена на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:43

2022-09-06T13:43

2022-09-06T13:43

технологии

россия

керчь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Утечка конфиденциальных сведений предотвращена на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, что способствует несанкционированному удаленному доступу в ходе хакерских атак", - говорится в сообщении.По данным ведомства, системному администратору, отвечающему за информационную безопасность, объявлено предостережение.

https://ria.ru/20211224/izmena-1765340779.html

россия

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым