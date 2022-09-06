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В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК - РИА Новости, 06.09.2022
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В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК
В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК - РИА Новости, 06.09.2022
В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК
Утечка конфиденциальных сведений предотвращена на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:43
2022-09-06T13:43
технологии
россия
керчь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Утечка конфиденциальных сведений предотвращена на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, что способствует несанкционированному удаленному доступу в ходе хакерских атак", - говорится в сообщении.По данным ведомства, системному администратору, отвечающему за информационную безопасность, объявлено предостережение.
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россия
керчь
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технологии, россия, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Технологии, Россия, Керчь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
13:43 06.09.2022
 
В Крыму предотвратили утечку информации на предприятии ОПК

ФСБ сообщила о предотвращении утечки секретной информации с предприятия ОПК в Керчи

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Утечка конфиденциальных сведений предотвращена на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, что способствует несанкционированному удаленному доступу в ходе хакерских атак", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, системному администратору, отвечающему за информационную безопасность, объявлено предостережение.
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ТехнологииРоссияКерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
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