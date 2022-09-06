В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть
Индийский министр Пури пообещал изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.
"Идет много разговоров из-за большого количества факторов… Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно", - сказал Пури телеканалу CNBC, отвечая на вопрос, присоединится ли Индия к предложению об ограничении цен на российскую нефть.
Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.
Сокращение импорта российской нефти Индией
По данным компании, в августе Индия закупала 738 024 барреля российской сырой нефти в сутки, что на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне. Отмечается, что это произошло на фоне общего снижения импорта нефти в Индию - в августе он упал до 4 049 167 баррелей в сутки, что на 13% ниже, чем в июле, и на 15% ниже, чем в июне.
"Я определенно вижу место для большего количества российской нефти, направляемой в Индию в ближайшие месяцы, поскольку приближается запрет ЕС на импорт российской нефти", - сказала вместе с тем аналитик Vortexa Серена Хуанг изданию Economic Times.
Потолок цен на нефть
По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
Потолок цен на газ
Как передает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ Евросоюза, на технической встрече 7 сентября страны Евросоюза также обсудят предложение о введении потолка цены на российский газ.
Позднее газета Financial Times сообщила, что в Еврокомиссии обсуждают план по ограничению оптовых цен на газ, который также включает два варианта - установление лимита цен на импортируемый из России газ и введение системы разного уровня ограничений цен для европейских стран в зависимости от их энергопотребления. Обсуждается мера по созданию так называемых "красных" и "зеленых" зон в ЕС. Таким образом, цены бы оставались ограниченными в "красных" зонах, но могли бы быть высокими в "зеленых", чтобы в случае нехватки те могли помогать осуществлять поставки в "красные" регионы.
Кроме того, в Еврокомиссии обсуждают возможность ввести лимит цен на импортируемый из России газ по всему Евросоюзу или создать "единого закупщика" российского газа, который мог бы обсуждать уровень цен.