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В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022
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В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть
В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022
В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть
Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:43
2022-09-06T02:43
экономика
цены на нефть
александр новак
индия
россия
евросоюз
g7
еврокомиссия
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.Сокращение импорта российской нефти ИндиейРанее аналитики компании Vortexa заявили, что Индия в последние два месяца сократила импорт нефти из России, но может его увеличить на фоне ограничений ЕС на российскую нефть.По данным компании, в августе Индия закупала 738 024 барреля российской сырой нефти в сутки, что на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне. Отмечается, что это произошло на фоне общего снижения импорта нефти в Индию - в августе он упал до 4 049 167 баррелей в сутки, что на 13% ниже, чем в июле, и на 15% ниже, чем в июне."Я определенно вижу место для большего количества российской нефти, направляемой в Индию в ближайшие месяцы, поскольку приближается запрет ЕС на импорт российской нефти", - сказала вместе с тем аналитик Vortexa Серена Хуанг изданию Economic Times.Потолок цен на нефтьГлавы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть.По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.Потолок цен на газКак передает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ Евросоюза, на технической встрече 7 сентября страны Евросоюза также обсудят предложение о введении потолка цены на российский газ.Позднее газета Financial Times сообщила, что в Еврокомиссии обсуждают план по ограничению оптовых цен на газ, который также включает два варианта - установление лимита цен на импортируемый из России газ и введение системы разного уровня ограничений цен для европейских стран в зависимости от их энергопотребления. Обсуждается мера по созданию так называемых "красных" и "зеленых" зон в ЕС. Таким образом, цены бы оставались ограниченными в "красных" зонах, но могли бы быть высокими в "зеленых", чтобы в случае нехватки те могли помогать осуществлять поставки в "красные" регионы.Кроме того, в Еврокомиссии обсуждают возможность ввести лимит цен на импортируемый из России газ по всему Евросоюзу или создать "единого закупщика" российского газа, который мог бы обсуждать уровень цен.
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экономика, цены на нефть, александр новак, индия, россия, евросоюз, g7, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Индия, Россия, Евросоюз, G7, Еврокомиссия
02:43 06.09.2022
 
В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

Индийский министр Пури пообещал изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.
"Идет много разговоров из-за большого количества факторов… Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно", - сказал Пури телеканалу CNBC, отвечая на вопрос, присоединится ли Индия к предложению об ограничении цен на российскую нефть.
Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.

Сокращение импорта российской нефти Индией

Ранее аналитики компании Vortexa заявили, что Индия в последние два месяца сократила импорт нефти из России, но может его увеличить на фоне ограничений ЕС на российскую нефть.
По данным компании, в августе Индия закупала 738 024 барреля российской сырой нефти в сутки, что на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне. Отмечается, что это произошло на фоне общего снижения импорта нефти в Индию - в августе он упал до 4 049 167 баррелей в сутки, что на 13% ниже, чем в июле, и на 15% ниже, чем в июне.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 01:29
Лимит цен на нефть ударит по рынку энергоносителей, заявил аналитик из США
"Я определенно вижу место для большего количества российской нефти, направляемой в Индию в ближайшие месяцы, поскольку приближается запрет ЕС на импорт российской нефти", - сказала вместе с тем аналитик Vortexa Серена Хуанг изданию Economic Times.

Потолок цен на нефть

Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть.
По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 01:07
Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть

Потолок цен на газ

Как передает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ Евросоюза, на технической встрече 7 сентября страны Евросоюза также обсудят предложение о введении потолка цены на российский газ.
Позднее газета Financial Times сообщила, что в Еврокомиссии обсуждают план по ограничению оптовых цен на газ, который также включает два варианта - установление лимита цен на импортируемый из России газ и введение системы разного уровня ограничений цен для европейских стран в зависимости от их энергопотребления. Обсуждается мера по созданию так называемых "красных" и "зеленых" зон в ЕС. Таким образом, цены бы оставались ограниченными в "красных" зонах, но могли бы быть высокими в "зеленых", чтобы в случае нехватки те могли помогать осуществлять поставки в "красные" регионы.
Кроме того, в Еврокомиссии обсуждают возможность ввести лимит цен на импортируемый из России газ по всему Евросоюзу или создать "единого закупщика" российского газа, который мог бы обсуждать уровень цен.
Скриншот публикации Олафа Шольца в Twitter
2 сентября, 20:52В мире
Шольц описал одним словом решение G7 ввести лимит цен на нефть из РФ
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакИндияРоссияЕвросоюзG7Еврокомиссия
 
 
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