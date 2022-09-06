https://ria.ru/20220906/indiya-1814702888.html

В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022

В Индии пообещали изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:43

2022-09-06T02:43

2022-09-06T02:43

экономика

цены на нефть

александр новак

индия

россия

евросоюз

g7

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.Сокращение импорта российской нефти ИндиейРанее аналитики компании Vortexa заявили, что Индия в последние два месяца сократила импорт нефти из России, но может его увеличить на фоне ограничений ЕС на российскую нефть.По данным компании, в августе Индия закупала 738 024 барреля российской сырой нефти в сутки, что на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне. Отмечается, что это произошло на фоне общего снижения импорта нефти в Индию - в августе он упал до 4 049 167 баррелей в сутки, что на 13% ниже, чем в июле, и на 15% ниже, чем в июне."Я определенно вижу место для большего количества российской нефти, направляемой в Индию в ближайшие месяцы, поскольку приближается запрет ЕС на импорт российской нефти", - сказала вместе с тем аналитик Vortexa Серена Хуанг изданию Economic Times.Потолок цен на нефтьГлавы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть.По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.Потолок цен на газКак передает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ Евросоюза, на технической встрече 7 сентября страны Евросоюза также обсудят предложение о введении потолка цены на российский газ.Позднее газета Financial Times сообщила, что в Еврокомиссии обсуждают план по ограничению оптовых цен на газ, который также включает два варианта - установление лимита цен на импортируемый из России газ и введение системы разного уровня ограничений цен для европейских стран в зависимости от их энергопотребления. Обсуждается мера по созданию так называемых "красных" и "зеленых" зон в ЕС. Таким образом, цены бы оставались ограниченными в "красных" зонах, но могли бы быть высокими в "зеленых", чтобы в случае нехватки те могли помогать осуществлять поставки в "красные" регионы.Кроме того, в Еврокомиссии обсуждают возможность ввести лимит цен на импортируемый из России газ по всему Евросоюзу или создать "единого закупщика" российского газа, который мог бы обсуждать уровень цен.

https://ria.ru/20220903/neft-1814168281.html

https://ria.ru/20220905/proigrysh-1814415166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/sholts-1814123298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, цены на нефть, александр новак, индия, россия, евросоюз, g7, еврокомиссия