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Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России - РИА Новости, 06.09.2022
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Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России
Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России - РИА Новости, 06.09.2022
Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России
Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании на счет их... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:42
2022-09-06T04:53
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ikea international group
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании на счет их планов на будущее, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.В конце августа СМИ со ссылкой на источник сообщали, что шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, а около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ikea international group, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), IKEA International Group, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика
04:42 06.09.2022 (обновлено: 04:53 06.09.2022)
 
Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России

Замглавы Минпромторга Евтухов рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМагазин "Икеа" в Москве
Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин "Икеа" в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании на счет их планов на будущее, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.
"Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. …На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2022.
В конце августа СМИ со ссылкой на источник сообщали, что шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, а около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Вывеска магазина IKEA - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 18:10
Фабрики IKEA возобновили работу в Ленобласти и Новгороде
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)IKEA International GroupВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Экономика
 
 
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