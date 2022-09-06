https://ria.ru/20220906/ikea-1814708492.html

Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России

Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России - РИА Новости, 06.09.2022

Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России

Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании на счет их... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:42

2022-09-06T04:42

2022-09-06T04:53

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ikea international group

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании на счет их планов на будущее, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.В конце августа СМИ со ссылкой на источник сообщали, что шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, а около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20220901/ikea-1813817661.html

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Максим Горбачев

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ikea international group, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика