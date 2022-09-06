https://ria.ru/20220906/hm-1814866924.html

В H&M рассказали, когда закроют магазины в России

В H&M рассказали, когда закроют магазины в России - РИА Новости, 06.09.2022

В H&M рассказали, когда закроют магазины в России

Магазины шведской торговой компании H&M останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:34

2022-09-06T15:34

2022-09-06T15:40

россия

h&m

экономика

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 6 сен - РИА Новости. Магазины шведской торговой компании H&M останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что H&M планирует окончательно закрыть свои магазины в России 30 ноября."Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что в компании сделают все возможное, чтобы "завершить рабочие процессы ответственным образом", уделяя особое внимание справедливому и тактичному способу расставания с коллегами.Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, h&m, экономика, санкции в отношении россии