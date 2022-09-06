Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/guterresh-1814979120.html
Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС
Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал принять все меры для недопущения повреждения Запорожской АЭС, действия, угрожающие безопасности станции, недопустимы. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:44
2022-09-06T23:44
специальная военная операция на украине
антониу гутерреш
европа
энергодар
запорожье
в мире
запорожская аэс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
ООН, 6 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал принять все меры для недопущения повреждения Запорожской АЭС, действия, угрожающие безопасности станции, недопустимы.Выступая на заседании СБ ООН, генсек выразил глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на станции и вокруг нее, "в том числе в связи с сообщениями о последних обстрелах"."Любое повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого атомного объекта на Украине, преднамеренное или нет, может означать катастрофу не только в непосредственной близости, но для всего региона и за его пределами", - сказал Гутерреш.По его словам, необходимо принять все меры, чтобы избежать такого сценария. "Выход из ситуации должны определять здравый смысл и сотрудничество. Любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции, неприемлемы", – указал он.Генсек призвал предпринять все усилия для восстановления гражданского статуса ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220906/guterresh-1814976947.html
европа
энергодар
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антониу гутерреш, европа, энергодар, запорожье, в мире, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, Антониу Гутерреш, Европа, Энергодар, Запорожье, В мире, Запорожская АЭС, ООН, Совет Безопасности ООН
23:44 06.09.2022
 
Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС

Генсек ООН Гутерреш призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ООН, 6 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал принять все меры для недопущения повреждения Запорожской АЭС, действия, угрожающие безопасности станции, недопустимы.
Выступая на заседании СБ ООН, генсек выразил глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на станции и вокруг нее, "в том числе в связи с сообщениями о последних обстрелах".
"Любое повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого атомного объекта на Украине, преднамеренное или нет, может означать катастрофу не только в непосредственной близости, но для всего региона и за его пределами", - сказал Гутерреш.
По его словам, необходимо принять все меры, чтобы избежать такого сценария. "Выход из ситуации должны определять здравый смысл и сотрудничество. Любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции, неприемлемы", – указал он.
Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 23:24Специальная военная операция на Украине
Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС
Генсек призвал предпринять все усилия для восстановления гражданского статуса ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАнтониу ГутеррешЕвропаЭнергодарЗапорожьеВ миреЗапорожская АЭСООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала