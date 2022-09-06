https://ria.ru/20220906/guterresh-1814979120.html

Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС

Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Генсек ООН призвал принять меры для недопущения повреждения ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал принять все меры для недопущения повреждения Запорожской АЭС, действия, угрожающие безопасности станции, недопустимы. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:44

2022-09-06T23:44

2022-09-06T23:44

специальная военная операция на украине

антониу гутерреш

европа

энергодар

запорожье

в мире

запорожская аэс

оон

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ООН, 6 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал принять все меры для недопущения повреждения Запорожской АЭС, действия, угрожающие безопасности станции, недопустимы.Выступая на заседании СБ ООН, генсек выразил глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на станции и вокруг нее, "в том числе в связи с сообщениями о последних обстрелах"."Любое повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого атомного объекта на Украине, преднамеренное или нет, может означать катастрофу не только в непосредственной близости, но для всего региона и за его пределами", - сказал Гутерреш.По его словам, необходимо принять все меры, чтобы избежать такого сценария. "Выход из ситуации должны определять здравый смысл и сотрудничество. Любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции, неприемлемы", – указал он.Генсек призвал предпринять все усилия для восстановления гражданского статуса ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/guterresh-1814976947.html

европа

энергодар

запорожье

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

антониу гутерреш, европа, энергодар, запорожье, в мире, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон