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Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/guterresh-1814976947.html
Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС
Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС могут беспрепятственно работать на объекте. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:24
2022-09-06T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
энергодар
запорожье
днепр (город)
магатэ
запорожская аэс
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС могут беспрепятственно работать на объекте."Я верю, что эксперты МАГАТЭ, дислоцированные сейчас в Запорожье, смогут беспрепятственно выполнять свою работу и смогут внести свой вклад в обеспечение прочной ядерной безопасности на станции", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН."Все мы заинтересованы в успехе их важной миссии. Давайте обязуемся сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать их", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, антониу гутерреш, энергодар, запорожье, днепр (город), магатэ, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Энергодар, Запорожье, Днепр (город), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
23:24 06.09.2022
 
Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС

Генсек ООН Гутерреш: надеюсь, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС смогут работать без помех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС могут беспрепятственно работать на объекте.
"Я верю, что эксперты МАГАТЭ, дислоцированные сейчас в Запорожье, смогут беспрепятственно выполнять свою работу и смогут внести свой вклад в обеспечение прочной ядерной безопасности на станции", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
"Все мы заинтересованы в успехе их важной миссии. Давайте обязуемся сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать их", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 22:31Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешЭнергодарЗапорожьеДнепр (город)МАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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