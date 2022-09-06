https://ria.ru/20220906/guterresh-1814976947.html

Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС

Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Генсек ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут без помех работать на ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС могут беспрепятственно работать на объекте. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:24

2022-09-06T23:24

2022-09-06T23:24

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

энергодар

запорожье

днепр (город)

магатэ

запорожская аэс

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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС могут беспрепятственно работать на объекте."Я верю, что эксперты МАГАТЭ, дислоцированные сейчас в Запорожье, смогут беспрепятственно выполнять свою работу и смогут внести свой вклад в обеспечение прочной ядерной безопасности на станции", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН."Все мы заинтересованы в успехе их важной миссии. Давайте обязуемся сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать их", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/grossi-1814971561.html

энергодар

запорожье

днепр (город)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, антониу гутерреш, энергодар, запорожье, днепр (город), магатэ, запорожская аэс, оон