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Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми - РИА Новости, 06.09.2022
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Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми
Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми - РИА Новости, 06.09.2022
Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Турции и попытки поставить под сомнение суверенитет страны, об этом он сказал на встрече с РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:54
2022-09-06T17:54
в мире
кириакос мицотакис
греция
турция
нато
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АФИНЫ, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Турции и попытки поставить под сомнение суверенитет страны, об этом он сказал на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщила пресс-служба премьера.Чапутова находится с первым официальным визитом в Греции."Что касается эскалации агрессивной риторики Турции, Кириакос Мицотакис сказал, что неизменной позицией Греции является диалог, основанный на международном праве, международном морском праве и добрососедских отношениях. Он подчеркнул, что для Греции неприемлемо получать угрозы, которые доходят вплоть до постановки под сомнение суверенитета Греции, от страны, являющейся союзником в НАТО", - сообщила пресс-служба.Мицотакис поблагодарил Чапутову за присутствие значительного словацкого контингента в миротворческих силах UNFICYP на Кипре и за принципиальную позицию, которую она занимает в кипрском вопросе и ставит на первое место уважение международного права и выполнение решений Совета Безопасности ООН."Встреча подтвердила отличный уровень двусторонних отношений, которые укрепились в последние годы, обсуждались вопросы, представляющие международный, региональный и европейский интерес, с акцентом на энергетику и зеленый переход. Премьер-министр подчеркнул необходимость общего ответа на энергетический кризис и подчеркнул по случаю встречи министров энергетики стран Европейского Союза 9 сентября, что серьезные вызовы для европейского единства требуют смелых европейских решений для поддержки домашних хозяйств и бизнеса", - говорится в сообщении.Мицотакис проинформировал Чапутову об инфраструктуре, которую Греция развивает, чтобы стать центром импорта и передачи энергии на Балканы и в Европу, а также для получения "зеленой" электроэнергии из Африки.
https://ria.ru/20220906/erdogan-1814712932.html
https://ria.ru/20220903/gretsiya-1814277846.html
https://ria.ru/20220903/otnosheniya-1814242727.html
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в мире, кириакос мицотакис, греция, турция, нато
В мире, Кириакос Мицотакис, Греция, Турция, НАТО
17:54 06.09.2022
 
Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми

Премьер Мицотакис назвал попытки Турции усомниться в суверенитете Греции неприемлемыми

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Турции и попытки поставить под сомнение суверенитет страны, об этом он сказал на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщила пресс-служба премьера.
Чапутова находится с первым официальным визитом в Греции.
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"Что касается эскалации агрессивной риторики Турции, Кириакос Мицотакис сказал, что неизменной позицией Греции является диалог, основанный на международном праве, международном морском праве и добрососедских отношениях. Он подчеркнул, что для Греции неприемлемо получать угрозы, которые доходят вплоть до постановки под сомнение суверенитета Греции, от страны, являющейся союзником в НАТО", - сообщила пресс-служба.
Мицотакис поблагодарил Чапутову за присутствие значительного словацкого контингента в миротворческих силах UNFICYP на Кипре и за принципиальную позицию, которую она занимает в кипрском вопросе и ставит на первое место уважение международного права и выполнение решений Совета Безопасности ООН.
Министерство иностранных дел Греции
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"Встреча подтвердила отличный уровень двусторонних отношений, которые укрепились в последние годы, обсуждались вопросы, представляющие международный, региональный и европейский интерес, с акцентом на энергетику и зеленый переход. Премьер-министр подчеркнул необходимость общего ответа на энергетический кризис и подчеркнул по случаю встречи министров энергетики стран Европейского Союза 9 сентября, что серьезные вызовы для европейского единства требуют смелых европейских решений для поддержки домашних хозяйств и бизнеса", - говорится в сообщении.
Мицотакис проинформировал Чапутову об инфраструктуре, которую Греция развивает, чтобы стать центром импорта и передачи энергии на Балканы и в Европу, а также для получения "зеленой" электроэнергии из Африки.
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В миреКириакос МицотакисГрецияТурцияНАТО
 
 
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