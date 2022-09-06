https://ria.ru/20220906/gretsiya-1814916033.html

Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми

Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми - РИА Новости, 06.09.2022

Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Турции и попытки поставить под сомнение суверенитет страны, об этом он сказал на встрече с РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:54

2022-09-06T17:54

2022-09-06T17:54

в мире

кириакос мицотакис

греция

турция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762816761_0:135:2877:1753_1920x0_80_0_0_07f36ba117c0f1a0184b941e6c1b3d1f.jpg

АФИНЫ, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Турции и попытки поставить под сомнение суверенитет страны, об этом он сказал на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщила пресс-служба премьера.Чапутова находится с первым официальным визитом в Греции."Что касается эскалации агрессивной риторики Турции, Кириакос Мицотакис сказал, что неизменной позицией Греции является диалог, основанный на международном праве, международном морском праве и добрососедских отношениях. Он подчеркнул, что для Греции неприемлемо получать угрозы, которые доходят вплоть до постановки под сомнение суверенитета Греции, от страны, являющейся союзником в НАТО", - сообщила пресс-служба.Мицотакис поблагодарил Чапутову за присутствие значительного словацкого контингента в миротворческих силах UNFICYP на Кипре и за принципиальную позицию, которую она занимает в кипрском вопросе и ставит на первое место уважение международного права и выполнение решений Совета Безопасности ООН."Встреча подтвердила отличный уровень двусторонних отношений, которые укрепились в последние годы, обсуждались вопросы, представляющие международный, региональный и европейский интерес, с акцентом на энергетику и зеленый переход. Премьер-министр подчеркнул необходимость общего ответа на энергетический кризис и подчеркнул по случаю встречи министров энергетики стран Европейского Союза 9 сентября, что серьезные вызовы для европейского единства требуют смелых европейских решений для поддержки домашних хозяйств и бизнеса", - говорится в сообщении.Мицотакис проинформировал Чапутову об инфраструктуре, которую Греция развивает, чтобы стать центром импорта и передачи энергии на Балканы и в Европу, а также для получения "зеленой" электроэнергии из Африки.

https://ria.ru/20220906/erdogan-1814712932.html

https://ria.ru/20220903/gretsiya-1814277846.html

https://ria.ru/20220903/otnosheniya-1814242727.html

греция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кириакос мицотакис, греция, турция, нато