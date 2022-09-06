https://ria.ru/20220906/granitsa-1814945110.html

Литва обвинила Белоруссию в порче заграждения на границе

Литва обвинила Белоруссию в порче заграждения на границе - РИА Новости, 06.09.2022

Литва обвинила Белоруссию в порче заграждения на границе

В МИД Литвы сообщили, что представителю белорусского посольства вручена нота протеста, Вильнюс обвиняет Минск в умышленной порче заграждения на границе. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:27

2022-09-06T19:27

2022-09-06T19:27

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В МИД Литвы сообщили, что представителю белорусского посольства вручена нота протеста, Вильнюс обвиняет Минск в умышленной порче заграждения на границе.В конце августа премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что забор на границе с Белоруссией достроен, осталось закончить оснащение его системами видеонаблюдения, что будет сделано до конца года."В министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель белорусского посольства. Ему была вручена нота, в которой выражен решительный протест против повторяющихся случаев умышленной порчи заграждения (забора и проволоки) на границе с Литвой, когда к порче заграждения и доставке к нему нелегальных мигрантов присоединяются и белорусские пограничники", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.В министерстве назвали действия белорусских пограничников "провокационными" и "нарушающими договор о правовом режиме государственной границы Литвы и Белоруссии"."Литва решительно требует, чтобы Белоруссия как можно быстрее приняла меры, чтобы подобные случаи в будущем не повторялись", - отметили в министерстве.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Правозащитная организация Amnesty International в отчете обвинила власти Литвы в жестоком обращении с беженцами из стран Ближнего Востока и Африки.

https://ria.ru/20220818/bezhentsy-1810486136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, литва, белоруссия