Литва обвинила Белоруссию в порче заграждения на границе
МИД Литвы обвинил Белоруссию в умышленной порче заграждения на границе
Старый город Вильнюса, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В МИД Литвы сообщили, что представителю белорусского посольства вручена нота протеста, Вильнюс обвиняет Минск в умышленной порче заграждения на границе.
В конце августа премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что забор на границе с Белоруссией достроен, осталось закончить оснащение его системами видеонаблюдения, что будет сделано до конца года.
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"В министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель белорусского посольства. Ему была вручена нота, в которой выражен решительный протест против повторяющихся случаев умышленной порчи заграждения (забора и проволоки) на границе с Литвой, когда к порче заграждения и доставке к нему нелегальных мигрантов присоединяются и белорусские пограничники", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В министерстве назвали действия белорусских пограничников "провокационными" и "нарушающими договор о правовом режиме государственной границы Литвы и Белоруссии".
"Литва решительно требует, чтобы Белоруссия как можно быстрее приняла меры, чтобы подобные случаи в будущем не повторялись", - отметили в министерстве.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Правозащитная организация Amnesty International в отчете обвинила власти Литвы в жестоком обращении с беженцами из стран Ближнего Востока и Африки.
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