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В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.09.2022
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В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны
В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.09.2022
В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны
Неподалеку от деревни Сухое Горьковского района Омской области местный житель нашел в лесу боеприпас времен Второй мировой войны, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:54
2022-09-06T11:54
происшествия
омская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Неподалеку от деревни Сухое Горьковского района Омской области местный житель нашел в лесу боеприпас времен Второй мировой войны, сообщили журналистам в пресс-службе региональной Росгвардии.Сотрудники группы разминирования ОМОН "Штурм" Росгвардии по Омской области обследовали и утилизировали боеприпас."Прибывшие на место специалисты спецподразделения Росгвардии обследовали боеприпас, идентифицировав его как британскую ручную осколочную гранату "Миллса" времен Второй мировой войны", - пояснили в пресс-службе. С соблюдением всех необходимых мер безопасности граната была уничтожена.
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происшествия, омская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Омская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
11:54 06.09.2022
 
В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны

Житель Омской области нашел в лесу осколочную гранату времен Второй мировой войны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль Росгвардии . Архивное фото
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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Неподалеку от деревни Сухое Горьковского района Омской области местный житель нашел в лесу боеприпас времен Второй мировой войны, сообщили журналистам в пресс-службе региональной Росгвардии.
Сотрудники группы разминирования ОМОН "Штурм" Росгвардии по Омской области обследовали и утилизировали боеприпас.
"Прибывшие на место специалисты спецподразделения Росгвардии обследовали боеприпас, идентифицировав его как британскую ручную осколочную гранату "Миллса" времен Второй мировой войны", - пояснили в пресс-службе. С соблюдением всех необходимых мер безопасности граната была уничтожена.
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ПроисшествияОмская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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