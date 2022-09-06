https://ria.ru/20220906/granata-1814779296.html

В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны

В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.09.2022

В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны

Неподалеку от деревни Сухое Горьковского района Омской области местный житель нашел в лесу боеприпас времен Второй мировой войны, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:54

2022-09-06T11:54

2022-09-06T11:54

происшествия

омская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Неподалеку от деревни Сухое Горьковского района Омской области местный житель нашел в лесу боеприпас времен Второй мировой войны, сообщили журналистам в пресс-службе региональной Росгвардии.Сотрудники группы разминирования ОМОН "Штурм" Росгвардии по Омской области обследовали и утилизировали боеприпас."Прибывшие на место специалисты спецподразделения Росгвардии обследовали боеприпас, идентифицировав его как британскую ручную осколочную гранату "Миллса" времен Второй мировой войны", - пояснили в пресс-службе. С соблюдением всех необходимых мер безопасности граната была уничтожена.

https://ria.ru/20220830/snaryad-1813222423.html

омская область

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)