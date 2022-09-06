https://ria.ru/20220906/granata-1814779296.html
В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны
В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.09.2022
В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны
Неподалеку от деревни Сухое Горьковского района Омской области местный житель нашел в лесу боеприпас времен Второй мировой войны, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:54
2022-09-06T11:54
2022-09-06T11:54
происшествия
омская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Неподалеку от деревни Сухое Горьковского района Омской области местный житель нашел в лесу боеприпас времен Второй мировой войны, сообщили журналистам в пресс-службе региональной Росгвардии.Сотрудники группы разминирования ОМОН "Штурм" Росгвардии по Омской области обследовали и утилизировали боеприпас."Прибывшие на место специалисты спецподразделения Росгвардии обследовали боеприпас, идентифицировав его как британскую ручную осколочную гранату "Миллса" времен Второй мировой войны", - пояснили в пресс-службе. С соблюдением всех необходимых мер безопасности граната была уничтожена.
https://ria.ru/20220830/snaryad-1813222423.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Омская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Омской области в лесу нашли боеприпас времен Второй мировой войны
Житель Омской области нашел в лесу осколочную гранату времен Второй мировой войны