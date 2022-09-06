https://ria.ru/20220906/gosdolg-1814702587.html

На ВЭФ прокомментировали возможное размещение российского госдолга в юанях

На ВЭФ прокомментировали возможное размещение российского госдолга в юанях - РИА Новости, 06.09.2022

На ВЭФ прокомментировали возможное размещение российского госдолга в юанях

Намерения Минфина РФ по размещению облигаций, номинированных в юанях, амбициозны, и их реализация зависит от удобства китайских инвесторов и решения местного... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:34

2022-09-06T02:34

2022-09-06T02:34

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

брикс

шос

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Намерения Минфина РФ по размещению облигаций, номинированных в юанях, амбициозны, и их реализация зависит от удобства китайских инвесторов и решения местного регулятора, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.Он отметил, что китайскому инвестору, возможно, будет не совсем комфортно покупать финансовые инструменты, обращение которых регулируется по иностранному праву и споры по которому тоже решаются в иностранной юрисдикции. "Но часто между желаниями и возможностями можно построить мостик", - добавил Сторчак.Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиард долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов. В 2016 году правительство разрешило эмиссию облигаций федеральных займов не только в российских рублях, но и в национальной валюте государств БРИКС и ШОС. С тех пор данный вопрос периодически поднимается представителями министерства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/yuan-1814702008.html

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Максим Горбачев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), брикс, шос, восточный экономический форум — 2022 (вэф)