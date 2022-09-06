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На ВЭФ прокомментировали возможное размещение российского госдолга в юанях - РИА Новости, 06.09.2022
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На ВЭФ прокомментировали возможное размещение российского госдолга в юанях
На ВЭФ прокомментировали возможное размещение российского госдолга в юанях - РИА Новости, 06.09.2022
На ВЭФ прокомментировали возможное размещение российского госдолга в юанях
Намерения Минфина РФ по размещению облигаций, номинированных в юанях, амбициозны, и их реализация зависит от удобства китайских инвесторов и решения местного... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:34
2022-09-06T02:34
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
брикс
шос
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Намерения Минфина РФ по размещению облигаций, номинированных в юанях, амбициозны, и их реализация зависит от удобства китайских инвесторов и решения местного регулятора, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.Он отметил, что китайскому инвестору, возможно, будет не совсем комфортно покупать финансовые инструменты, обращение которых регулируется по иностранному праву и споры по которому тоже решаются в иностранной юрисдикции. "Но часто между желаниями и возможностями можно построить мостик", - добавил Сторчак.Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиард долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов. В 2016 году правительство разрешило эмиссию облигаций федеральных займов не только в российских рублях, но и в национальной валюте государств БРИКС и ШОС. С тех пор данный вопрос периодически поднимается представителями министерства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), брикс, шос, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), БРИКС, ШОС, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
02:34 06.09.2022
 
На ВЭФ прокомментировали возможное размещение российского госдолга в юанях

Старший банкир ВЭБ Сторчак: намерения по размещению госдолга России в юанях амбициозны

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Намерения Минфина РФ по размещению облигаций, номинированных в юанях, амбициозны, и их реализация зависит от удобства китайских инвесторов и решения местного регулятора, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.
"Позиция Минфина состоит в том, чтобы выпустить облигации, номинированные в юанях, по российскому праву. Это – супер амбициозная цель, поскольку нужно заинтересовать китайских институциональных инвесторов и добиться согласия китайского регулятора на такую операцию. Здесь могут быть разные мнения", - сообщил Сторчак.
Он отметил, что китайскому инвестору, возможно, будет не совсем комфортно покупать финансовые инструменты, обращение которых регулируется по иностранному праву и споры по которому тоже решаются в иностранной юрисдикции. "Но часто между желаниями и возможностями можно построить мостик", - добавил Сторчак.
Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиард долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов. В 2016 году правительство разрешило эмиссию облигаций федеральных займов не только в российских рублях, но и в национальной валюте государств БРИКС и ШОС. С тех пор данный вопрос периодически поднимается представителями министерства.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
02:06
На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)БРИКСШОСВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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