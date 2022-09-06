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Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play - РИА Новости, 06.09.2022
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Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play
Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play - РИА Новости, 06.09.2022
Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play
Google исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, устранив признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:26
2022-09-06T18:26
технологии
россия
google
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
google play
происшествия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Google исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, устранив признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, сообщает служба.В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google."Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России", - говорится в сообщении.Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платёжную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.
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технологии, россия, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), google play, происшествия
Технологии, Россия, Google, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Google Play, Происшествия
18:26 06.09.2022
 
Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play

ФАС: Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Google исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, устранив признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, сообщает служба.
В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
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"Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платёжную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.
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ТехнологииРоссияGoogleФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Google PlayПроисшествия
 
 
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