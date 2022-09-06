https://ria.ru/20220906/google-1814926627.html

Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play

Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play - РИА Новости, 06.09.2022

Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play

Google исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, устранив признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:26

2022-09-06T18:26

2022-09-06T18:26

технологии

россия

google

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

google play

происшествия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Google исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, устранив признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, сообщает служба.В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google."Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России", - говорится в сообщении.Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платёжную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220831/sotsseti-1813460739.html

https://ria.ru/20220830/fas-1813228323.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), google play, происшествия