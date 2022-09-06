https://ria.ru/20220906/gid-1814777133.html

Гида туристов, совершавших восхождение на Камчатке, госпитализировали

Гида туристов, совершавших восхождение на Камчатке, госпитализировали - РИА Новости, 06.09.2022

Гида туристов, совершавших восхождение на Камчатке, госпитализировали

Гид, который получил обморожение при восхождении на вулкан Ключевская сопка группы туристов, где погибли девять человек, госпитализирован в краевую больницу,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:44

2022-09-06T11:44

2022-09-06T11:44

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Гид, который получил обморожение при восхождении на вулкан Ключевская сопка группы туристов, где погибли девять человек, госпитализирован в краевую больницу, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В пресс-службе уточнили, что к медикам доставили двух человек, третий, житель села Ключи, остался в этом населённом пункте."Девушка от медицинской помощи отказалась. У гида обморожения 1-2 степени пальцев обоих кистей и обеих стоп, лицо (левая щека) - 1 степени. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение", - сказали в пресс-службе.В правительстве уточнили, что житель посёлка Ключи за медицинской помощью не обращался.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек.

https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, камчатский край