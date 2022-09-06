https://ria.ru/20220906/geroi-1814715998.html
В ГД предложили устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации
В ГД предложили устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации - РИА Новости, 06.09.2022
В ГД предложили устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил устанавливать в школах специальные доски, рассказывающие об их выпускниках, которые совершили подвиги во время... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:07
2022-09-06T07:07
2022-09-06T07:08
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил устанавливать в школах специальные доски, рассказывающие об их выпускниках, которые совершили подвиги во время специальной военной операции.Ранее СМИ сообщили, что в 29 школах Ульяновска открыли памятные доски погибшим участникам военной спецоперации на Украине."Нам нужно отмечать тех, кто совершает подвиги. Нам нужно открывать памятные доски с информацией об участниках специальной военной операции, выпускниках школ. В честь не только погибших, но и тех, кто совершил подвиг", - заявил Чернышов РИА Новости.
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/pelevin-1810892733.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
07:07 06.09.2022 (обновлено: 07:08 06.09.2022)
В ГД предложили устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации
Депутат ГД Чернышов предложил устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил устанавливать в школах специальные доски, рассказывающие об их выпускниках, которые совершили подвиги во время специальной военной операции.
Ранее СМИ сообщили, что в 29 школах Ульяновска открыли памятные доски погибшим участникам военной спецоперации на Украине.
"Нам нужно отмечать тех, кто совершает подвиги. Нам нужно открывать памятные доски с информацией об участниках специальной военной операции, выпускниках школ. В честь не только погибших, но и тех, кто совершил подвиг", - заявил Чернышов РИА Новости.