https://ria.ru/20220906/geroi-1814715998.html

В ГД предложили устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации

В ГД предложили устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации - РИА Новости, 06.09.2022

В ГД предложили устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил устанавливать в школах специальные доски, рассказывающие об их выпускниках, которые совершили подвиги во время... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:07

2022-09-06T07:07

2022-09-06T07:08

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил устанавливать в школах специальные доски, рассказывающие об их выпускниках, которые совершили подвиги во время специальной военной операции.Ранее СМИ сообщили, что в 29 школах Ульяновска открыли памятные доски погибшим участникам военной спецоперации на Украине."Нам нужно отмечать тех, кто совершает подвиги. Нам нужно открывать памятные доски с информацией об участниках специальной военной операции, выпускниках школ. В честь не только погибших, но и тех, кто совершил подвиг", - заявил Чернышов РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/pelevin-1810892733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, борис чернышов (депутат), госдума рф