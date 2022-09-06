https://ria.ru/20220906/germaniya-1814846321.html

ФРГ не сможет в одночасье отказаться от российской энергии, заявила Бербок

ФРГ не сможет в одночасье отказаться от российской энергии, заявила Бербок - РИА Новости, 06.09.2022

ФРГ не сможет в одночасье отказаться от российской энергии, заявила Бербок

Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов, заявила во... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:32

2022-09-06T14:32

2022-09-06T14:56

германия

мид германии

в мире

анналена бербок

россия

цены на нефть

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов, заявила во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на конференции глав немецких миссий за рубежом."Канцлер Германии, министр экономики и я как министр иностранных дел всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ", - сообщила она. Трансляцию в прямом эфире вёл аккаунт МИД ФРГ в Twitter.

https://ria.ru/20220902/neft-1814073390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, мид германии, в мире, анналена бербок, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии