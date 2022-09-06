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ФРГ не сможет в одночасье отказаться от российской энергии, заявила Бербок - РИА Новости, 06.09.2022
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ФРГ не сможет в одночасье отказаться от российской энергии, заявила Бербок
ФРГ не сможет в одночасье отказаться от российской энергии, заявила Бербок - РИА Новости, 06.09.2022
ФРГ не сможет в одночасье отказаться от российской энергии, заявила Бербок
Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов, заявила во... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:32
2022-09-06T14:56
германия
мид германии
в мире
анналена бербок
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов, заявила во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на конференции глав немецких миссий за рубежом."Канцлер Германии, министр экономики и я как министр иностранных дел всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ", - сообщила она. Трансляцию в прямом эфире вёл аккаунт МИД ФРГ в Twitter.
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германия, мид германии, в мире, анналена бербок, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
Германия, МИД Германии, В мире, Анналена Бербок, Россия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
14:32 06.09.2022 (обновлено: 14:56 06.09.2022)
 
ФРГ не сможет в одночасье отказаться от российской энергии, заявила Бербок

Бербок заявила, что Германия не сможет в одночасье отказаться от российской энергии

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов, заявила во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на конференции глав немецких миссий за рубежом.
"Канцлер Германии, министр экономики и я как министр иностранных дел всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ", - сообщила она. Трансляцию в прямом эфире вёл аккаунт МИД ФРГ в Twitter.
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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"Полный абсурд". Запад устанавливает потолок цен на российскую нефть
 
ГерманияМИД ГерманииВ миреАнналена БербокРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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