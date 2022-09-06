https://ria.ru/20220906/georgieva-1814879339.html

Елена Георгиева: "Соцответственность — не пиар, а ключевая задача бизнеса"

Елена Георгиева: "Соцответственность — не пиар, а ключевая задача бизнеса" - РИА Новости, 06.09.2022

Елена Георгиева: "Соцответственность — не пиар, а ключевая задача бизнеса"

О развитии ESG-повестки в России, ее актуальности для России, роли банка при реализации ESG-проектов, о социальной корпоративной ответственности банка в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:13

2022-09-06T16:13

2022-09-06T16:13

новикомбанк

россия

экономика

новости компаний - экономика

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О развитии ESG-повестки в России, ее актуальности для России, роли банка при реализации ESG-проектов, о социальной корпоративной ответственности банка в интервью РИА Новости рассказывает председатель правления Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех Елена Георгиева.- Институт государственного и муниципального управления в своем исследовании ESG-трансформации российских компаний отметил, что эта повестка продолжает влиять на их деятельность. На Ваш взгляд, сохраняет ли она актуальность в текущих – особых условиях?- Несмотря на новые экономические условия и смену главного драйвера развития ESG-повестки в России (от зарубежных инвесторов к государству), ее актуальность по-прежнему бесспорна. Принятый в 2020 году указ президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", созвучный по своей сути глобальным целям устойчивого развития ООН, и сегодня остается приоритетным проектом как для государства, так и для бизнеса.Конечно, изменился общий контекст, на наших глазах трансформируются направления импортных потоков и даже стратегические ориентиры, но всё это не отменяет необходимости актуализировать подходы к ведению производственной деятельности. Переход на новые технологии ведет к меньшему расходованию ресурсов и снижению издержек производства при сохранении или увеличении темпов производства, а переориентация отечественной продукции на восточные рынки сбыта предполагает соблюдение целого ряда ESG-требований, и Восток в этом смысле нисколько не мягче европейских стран.Поэтому мы придерживаемся мнения, что внедрение ESG – это не ограничения для бизнеса, а новые возможности.- Насколько применимы ESG-подходы к предприятиям ОПК, учитывая характер их деятельности?- ESG – это три равновесных фактора, где вопросы корпоративного управления и социальной ответственности занимают не менее важное место, чем вопрос охраны окружающей среды. Прогрессивные компании внедряют принципы устойчивого развития в свою деятельность и отводят этой повестке заметную роль в стратегиях и корпоративной отчетности. Например, в упомянутом исследовании каждая четвертая компания сообщила о перераспределении сил в сторону бóльших социальных гарантий сотрудникам. Расширение роли социального аспекта в устойчивом развитии также подтверждается трендом на смещение фокуса с экологического сегмента на социальный компонент.Для осуществления ESG-трансформации предприятия ОПК на стратегическом уровне делают акцент на внедрении принципов социальной ответственности и повышении эффективности корпоративного управления. Ведь самое главное для промышленности сегодня – это люди и их мотивация. Задача достижения технологического суверенитета сегодня требует соответствующего кадрового обеспечения и, соответственно, необходимости уделять большее внимание социальному обеспечению и привлечению дефицитного ресурса – лучших кадров.- То есть ключевая банковская функция по предоставлению финансирования на реализацию ESG-проектов перестает быть главной?- Совершенно верно. Наша роль как дочернего банка Государственной корпорации "Ростех" заключается в максимальном содействии реализации проводимой ею социальной политики: в плотном сотрудничестве с финансовым блоком Корпорации мы фокусируемся на развитии человеческого капитала путем разработки социально направленных продуктов для наших партнёров и находим в этом вопросе полное взаимопонимание. Мы даже разработали Политику в области социальной направленности банковских продуктов, поскольку в определённый момент стало понятно, что количество реализуемых наших комплексных решений в области социальной ответственности требуют системного подхода.Независимое рейтинговое агентство подтвердило соответствие Политики международным принципам устойчивого развития, назвав это прецедентом на российском банковском рынке, – и это значимая для нас верификация нашей работы в этом направлении. В рамках этой Политики банк принял на себя обязательства способствовать расширению социального компонента устойчивого развития, обеспечивать ориентированность на работников Корпорации и создавать условия для их личностного и профессионального роста при разработке и реализации банковских продуктов.Важно отметить, что достижение подобных результатов было бы невозможным без сплоченной команды единомышленников – нашего акционера, ГК "Ростех", сотрудников и партнёров Банка.- Почему для вас это важно, в чем заключается стратегия и философия Новикомбанка в данном направлении?Социальная корпоративная ответственность – это основа стратегии развития Корпорации и банка. Она является такой же неотъемлемой частью работы Новикомбанка, как финансовая эффективность и нацеленность на расширение финансовой поддержки промышленных предприятий. Результат работы банка заключается не только в реализации успешных проектов, но и в обеспечении суверенитета отечественной промышленности. Инвестиции в высококвалифицированную рабочую силу, которая становится все более дефицитным ресурсом, способствуют росту производительности и обеспечивают устойчивое экономическое развитие предприятий.Реализуемая в организациях Корпорации модель социально-ориентированного управления доказала свою эффективность, в первую очередь - в части обеспечения высокого уровня защищенности работников, что в конечном итоге направлено на повышение качества их жизни.- Какие основные программы/продукты, нацеленные на заботу о благополучии сотрудников Корпорации, вами уже внедряются? И что нового планируется?- В первую очередь хочу отметить нашу совместную с Ростехом разработку Социально-платёжной карты работника Корпорации, которая, помимо основных функций, предоставляет доступ к льготным программам кредитования, повышенным премиям процентам по банковским вкладам, бесплатные переводы, кешбэки и т.п. Сегодня, спустя четыре года после запуска продукта, картой пользуются почти полмиллиона человек, и её популярность только растёт.В этом году Корпорация и Новикомбанк разработали новую мотивационную программу "Развитие", не имеющую аналогов. Её уникальность заключается в том, что предприятие получает дополнительный инструмент укрепления кадрового состава, а его сотрудники - специальные банковские преференции для решения своих жизненных задач. Это могут быть лауреаты различных премий, сотрудники, отмеченные наградами, высокопрофессиональные специалисты до 35 лет и другие группы работников, приоритетные для конкретного предприятия. Определяют наиболее приоритетные для себя категории сами предприятия, а Новикомбанк предлагает этим сотрудникам кредитные продукты по сниженной на несколько пунктов процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие услуги.Эта программа уникальна и с другой точки зрения: она одновременно работает на два компонента ESG из трёх - создание благоприятных социальных условий (S) и надлежащее корпоративное управление (G) - и является частью политики предприятий Корпорации как социально ответственного работодателя.Мы подписали соглашения о реализации программы "Развитие" с Ростехом и ещё 55-ю предприятиями. Заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев назвал это важной вехой в укреплении корпоративного социального стандарта и системы благополучия сотрудников, ключевая ценность которой - забота о людях.Хочу упомянуть и масштабную программу по повышению финансовой грамотности работников предприятий-партнеров банка, которая включает в себя лекции, семинары и дистанционные вебинары, помогающие развить финансовый интеллект и эффективно управлять личными сбережениями. На сегодня ею охвачены более 15 тысяч человек в 13-ти регионах России.- Какие еще направления для вашего банка являются наиболее приоритетными в социальной политике (спорт, здоровье, благотворительность)?- Новикомбанк инвестирует в социальные инфраструктурные проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Например, в строительство умных спортплощадок и модульных спортзалов, которые создаются в разных регионах России в рамках реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".Направленная на расширение вклада банка в решение задач национального социально-экономического развития регионов присутствия благотворительная деятельность включает в себя перечисление пожертвований в рамках различных акций (например, всероссийская акция СоюзМаш России "Всегда рядом"), оказание финансовой поддержки больницам и ветеранам.Банк поощряет добровольное участие собственных работников в социальных и благотворительных акциях, программах донорства, поддерживает их волонтерские инициативы.- Есть ли какие-то пожелания/предложения по совершенствованию нормативной инфраструктуры в области устойчивого развития?- Банк сегодня обладает всеми экспертными компетенциями для расширения внедрения принципов устойчивого развития в российской промышленности, увеличения объемов финансирования проектов устойчивого развития, и готов предложить своим партнерам различные инструменты финансирования, в том числе - выпуск облигаций под проекты устойчивого развития и индивидуальные условия по структурированию проектов.Мы считаем, что ускорение внедрения принципов устойчивого развития возможно только совместными усилиями предприятий, финансовых организаций и государства. Регуляторная среда для инвестирования в проекты устойчивого развития в настоящее время формируется. Приняты отдельные меры господдержки для проектов, содержащих наилучшие доступные технологии, и льготное кредитование инвестпроектов в области обращения с отходами. Мы предлагаем расширить механизмы компенсации процентов по привлеченному финансирования и СЗПК на проекты устойчивого развития. В качестве комплексного решения для банковского сектора предлагается особый порядок регулирования Банком России инструментов "зеленого" финансирования для стимулирования дополнительного инвестирования в проекты устойчивого развития.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новикомбанк, россия, экономика, новости компаний - экономика