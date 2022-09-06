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"Газпром" планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ - РИА Новости, 06.09.2022
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"Газпром" планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ
"Газпром" планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ - РИА Новости, 06.09.2022
"Газпром" планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ
"Газпром" планирует запустить третью линию Амурского ГПЗ к концу 2022 года, сообщил зампред российской компании Виталий Маркелов. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:26
2022-09-06T06:26
экономика
газпром
амурский гпз
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Газпром" планирует запустить третью линию Амурского ГПЗ к концу 2022 года, сообщил зампред российской компании Виталий Маркелов.Инжиниринговая компания НИПИГАЗ 2 сентября сообщала, что Амурский газоперерабатывающий завод построен на 86,5%.Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья он использует газ из трубопровода "Сила Сибири". Сейчас запущены первая и вторая технологические линии, на третьей в конце мая начались предпусконаладочные работы. Всего предусмотрено шесть линий.Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, газпром, амурский гпз, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Газпром, Амурский ГПЗ, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:26 06.09.2022
 
"Газпром" планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ

Маркелов: "Газпром" планирует запустить третью линию Амурского ГПЗ к концу 2022 года

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Газпром" планирует запустить третью линию Амурского ГПЗ к концу 2022 года, сообщил зампред российской компании Виталий Маркелов.
"Дальше по Амурскому ГПЗ… этот завод на сегодняшний день находится в активной стадии строительства… Мы до конца года третью технологическую линию запустим", - сказал он, выступая на сессии "Переработка нефти и газа: полезные углеводороды" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Инжиниринговая компания НИПИГАЗ 2 сентября сообщала, что Амурский газоперерабатывающий завод построен на 86,5%.
Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья он использует газ из трубопровода "Сила Сибири". Сейчас запущены первая и вторая технологические линии, на третьей в конце мая начались предпусконаладочные работы. Всего предусмотрено шесть линий.
Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Работник нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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ЭкономикаГазпромАмурский ГПЗДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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