https://ria.ru/20220906/gazeta-1814775694.html

Суд лишил лицензии журнал-приложение к "Новой газете"

Суд лишил лицензии журнал-приложение к "Новой газете" - РИА Новости, 06.09.2022

Суд лишил лицензии журнал-приложение к "Новой газете"

Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора лишил издательский дом "Новая рассказ-газета" свидетельства о регистрации СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:39

2022-09-06T11:39

2022-09-06T11:39

цензура

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

происшествия

новая газета

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора лишил издательский дом "Новая рассказ-газета" свидетельства о регистрации СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Новая рассказ-газета" — это проект, запущенный редакцией "Новой газеты" в июле этого года."Шестого сентября 2022 года Басманным районным судом Москвы вынесено решение, которым признана недействительной регистрация средства массовой информации - журнала "Новая рассказ-газета", - говорится в сообщении суда.Накануне суд отобрал лицензию у печатной версии "Новой газеты".Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом.При этом, в самой газете РИА Новости накануне сообщили, что будут обжаловать решение суда.Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте этого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".Главред нового издания Кирилл Мартынов сейчас признан в России СМИ-иноагентом.

https://ria.ru/20220906/albats-1814770646.html

https://ria.ru/20220902/inoagenty-1814148094.html

https://ria.ru/20220905/inoagenty-1814541786.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цензура, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, происшествия, новая газета