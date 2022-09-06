https://ria.ru/20220906/gaz-1814859823.html

Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа

Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 06.09.2022

Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа

Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа и уменьшить долю газа в отоплении страны до 2030 года, на эти цели предусмотрено направить инвестиции... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:12

2022-09-06T15:12

2022-09-06T15:17

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 6 сен - РИА Новости. Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа и уменьшить долю газа в отоплении страны до 2030 года, на эти цели предусмотрено направить инвестиции в размере 16 миллиардов евро, заявил на конференции по устойчивому развитию министр технологий и промышленности страны Ласло Палкович."На природный газ приходится 35-40% конечного энергопотребления. Задача состоит в уменьшении доли газового отопления для населения и государства... целью Венгрии является снижение зависимости от российского импорта энергоносителей и в результате достижение независимости", - приводит слова Палковича агентство MTI.По его словам, "потребление природного газа в Венгрии может быть заметно снижено к 2030 году при принятии комплекса соответствующих мер, но этого можно достичь только параллельно со значительной электрификацией". Министр отметил, что инвестиционный план предполагает направить на достижение этих целей 16 миллиардов евро.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров. В министерстве сельского хозяйства страны РИА Новости сообщили, что осенью лесхозы начнут заготовку древесины по новым планам, адаптированным под условия возросшего спроса.

https://ria.ru/20220905/kholod-1814526974.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор орбан, венгрия, аэс "пакш", в мире, экономика