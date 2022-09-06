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Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России - РИА Новости, 06.09.2022
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Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России
Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России - РИА Новости, 06.09.2022
Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России, он "оплачивался" в том числе за счет ослабления национальной... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:58
2022-09-06T14:59
анналена бербок
германия
мид германии
россия
в мире
экономика
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России, он "оплачивался" в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны."Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности", - сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии.
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анналена бербок, германия, мид германии, россия, в мире, экономика
Анналена Бербок, Германия, МИД Германии, Россия, В мире, Экономика
14:58 06.09.2022 (обновлено: 14:59 06.09.2022)
 
Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России

Глава МИД Германии Бербок заявила, что страна "никогда не получала дешевый газ" из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России, он "оплачивался" в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны.
"Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности", - сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума Экосистема. Заповедный край в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:02
Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа
 
Анналена БербокГерманияМИД ГерманииРоссияВ миреЭкономика
 
 
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