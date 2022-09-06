https://ria.ru/20220906/gaz-1814855291.html

Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России

Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России - РИА Новости, 06.09.2022

Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России, он "оплачивался" в том числе за счет ослабления национальной... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:58

2022-09-06T14:58

2022-09-06T14:59

анналена бербок

германия

мид германии

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в мире

экономика

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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России, он "оплачивался" в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны."Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности", - сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии.

https://ria.ru/20220905/ugol-1814542218.html

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анналена бербок, германия, мид германии, россия, в мире, экономика