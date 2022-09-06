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Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России
Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России - РИА Новости, 06.09.2022
Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России, он "оплачивался" в том числе за счет ослабления национальной... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:58
2022-09-06T14:58
2022-09-06T14:59
анналена бербок
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России, он "оплачивался" в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны."Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности", - сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии.
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анналена бербок, германия, мид германии, россия, в мире, экономика
Анналена Бербок, Германия, МИД Германии, Россия, В мире, Экономика
14:58 06.09.2022 (обновлено: 14:59 06.09.2022)
Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России
Глава МИД Германии Бербок заявила, что страна "никогда не получала дешевый газ" из России