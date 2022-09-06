https://ria.ru/20220906/gaz-1814812247.html

В Кировской области два человека пострадали при хлопке газа

В Кировской области два человека пострадали при хлопке газа - РИА Новости, 06.09.2022

В Кировской области два человека пострадали при хлопке газа

Два человека пострадали при хлопке газа при проведении ремонтных работ в Кировской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:15

2022-09-06T13:15

2022-09-06T13:15

происшествия

кировская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке газа при проведении ремонтных работ в Кировской области, сообщает региональное управление МЧС."Сегодня в многоквартирном жилом доме на улице Ленина поселка городского типа Юрья произошел хлопок газовоздушной смеси при проведении ремонтных работ, без последующего горения. По предварительной информации пострадали 2 человека (взрослые), направлены на осмотр в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что жилой дом не газифицирован. "Несущие конструкции здания не пострадали", - подчеркивается в сообщении.

кировская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)