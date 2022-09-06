https://ria.ru/20220906/gaz-1814707115.html

Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ

Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ - РИА Новости, 06.09.2022

Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ

Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:05

2022-09-06T04:05

2022-09-06T04:05

польша

россия

европа

pgnig

газпром

северный поток

дональд туск

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз, сообщает телеканал Polsat News.Выступая на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький, он оценил повышение цен на газ. "Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов", — предупредил политик."Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.Он обвинил власти Польши и PGNiG в попытке заставить предпринимателей покупать газ по крайне завышенным ценам. По его словам, сейчас стоимость топлива в 2,5-3 раза выше, чем в Германии, Франции, Испании или Португалии.Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.

https://ria.ru/20220828/golod-1812650920.html

польша

россия

европа

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польша, россия, европа, pgnig, газпром, северный поток, дональд туск, в мире