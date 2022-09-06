Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ
Экс-премьер Польши Туск заявил о "лавине отчаянных сообщений" из-за роста цен на газ
© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз, сообщает телеканал Polsat News.
Выступая на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький, он оценил повышение цен на газ. "Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов", — предупредил политик.
"Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.
Он обвинил власти Польши и PGNiG в попытке заставить предпринимателей покупать газ по крайне завышенным ценам. По его словам, сейчас стоимость топлива в 2,5-3 раза выше, чем в Германии, Франции, Испании или Португалии.
Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.