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Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ - РИА Новости, 06.09.2022
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Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ
Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ - РИА Новости, 06.09.2022
Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ
Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:05
2022-09-06T04:05
польша
россия
европа
pgnig
газпром
северный поток
дональд туск
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз, сообщает телеканал Polsat News.Выступая на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький, он оценил повышение цен на газ. "Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов", — предупредил политик."Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.Он обвинил власти Польши и PGNiG в попытке заставить предпринимателей покупать газ по крайне завышенным ценам. По его словам, сейчас стоимость топлива в 2,5-3 раза выше, чем в Германии, Франции, Испании или Португалии.Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.
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польша, россия, европа, pgnig, газпром, северный поток, дональд туск, в мире
Польша, Россия, Европа, PGNiG, Газпром, Северный поток, Дональд Туск, В мире
04:05 06.09.2022
 
Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ

Экс-премьер Польши Туск заявил о "лавине отчаянных сообщений" из-за роста цен на газ

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз, сообщает телеканал Polsat News.
Выступая на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький, он оценил повышение цен на газ. "Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов", — предупредил политик.
"Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", - отметил Туск.
Он обвинил власти Польши и PGNiG в попытке заставить предпринимателей покупать газ по крайне завышенным ценам. По его словам, сейчас стоимость топлива в 2,5-3 раза выше, чем в Германии, Франции, Испании или Португалии.
Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.
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С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.
 
ПольшаРоссияЕвропаPGNiGГазпромСеверный потокДональд ТускВ мире
 
 
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