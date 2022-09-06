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Сбербанк намерен участвовать в финансировании инфраструктуры Севморпути - РИА Новости, 06.09.2022
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Сбербанк намерен участвовать в финансировании инфраструктуры Севморпути
Сбербанк намерен участвовать в финансировании инфраструктуры Севморпути - РИА Новости, 06.09.2022
Сбербанк намерен участвовать в финансировании инфраструктуры Севморпути
Сбербанк планирует участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути, ожидает поучаствовать в строительстве портовых мощностей, ледоколов,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:02
2022-09-06T02:02
экономика
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути, ожидает поучаствовать в строительстве портовых мощностей, ледоколов, судов для перевозки грузов, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.Попов также добавил, что банк уже участвует в финансировании существующих и обсуждении новых проектов в сырьевом секторе в арктической зоне, которые станут потребителями услуг Северного морского пути.Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив - является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. А согласно утвержденному плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
02:02 06.09.2022
 
Сбербанк намерен участвовать в финансировании инфраструктуры Севморпути

Сбербанк намерен участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМорской порт
Морской порт - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути, ожидает поучаствовать в строительстве портовых мощностей, ледоколов, судов для перевозки грузов, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.
"Сбербанк планирует участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути. В транспортной части пока проекты до конца не оцифрованы операторами, но мы ожидаем, что сможем принять участие в строительстве портовых мощностей, ледоколов, судов для перевозки грузов соответствующего ледового класса", - прокомментировал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Попов также добавил, что банк уже участвует в финансировании существующих и обсуждении новых проектов в сырьевом секторе в арктической зоне, которые станут потребителями услуг Северного морского пути.
Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив - является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. А согласно утвержденному плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 10:23
Мишустин утвердил план развития Севморпути до 2035 года
 
ЭкономикаСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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