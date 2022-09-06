https://ria.ru/20220906/farrell-1814790008.html
Новый фильм с Фарреллом сорвал 13-минутные овации в Венеции
Новый фильм с Фарреллом сорвал 13-минутные овации в Венеции - РИА Новости, 06.09.2022
Новый фильм с Фарреллом сорвал 13-минутные овации в Венеции
Фильм Мартина Мокдонаха "Банши Инишира" сорвал 13-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет Variety. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:08
2022-09-06T14:08
2022-09-06T14:16
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фильм Мартина Мокдонаха "Банши Инишира" сорвал 13-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет Variety. В публикации отмечается, что аплодисменты могли затянуться, так как исполнитель одной из главных ролей Колин Фаррелл нарушил традиции и делал селфи в толпе фанатов. Однако это не отменяет факта, что ленту очень тепло приняли, и, по мнению Variety, она в списке главных претендентов на награды.В проекте также задействован Брендан Глисон. Они с Фарреллом сыграли двух друзей, которые почему-то перестали общаться. Конфликт затронул всю сельскую общину, где поссорившиеся живут.Макдонах, Глисон и Фаррелл уже работали вместе над фильмом "Залечь на дно в Брюгге" 2008 года. В этой черной комедии актеры воплотили образы двух наемных убийц, скрывающихся от правосудия и своего босса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, знаменитости, колин фаррелл, звезды, венеция
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Венецианский кинофестиваль, Знаменитости, Колин Фаррелл, звезды, Венеция
14:08 06.09.2022 (обновлено: 14:16 06.09.2022)
Новый фильм с Фарреллом сорвал 13-минутные овации в Венеции
Фильм "Банши Инишира" с Колином Фарреллом сорвал 13-минутные овации в Венеции
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Фильм Мартина Мокдонаха "Банши Инишира" сорвал 13-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет
Variety.
В публикации отмечается, что аплодисменты могли затянуться, так как исполнитель одной из главных ролей Колин Фаррелл нарушил традиции и делал селфи в толпе фанатов. Однако это не отменяет факта, что ленту очень тепло приняли, и, по мнению Variety, она в списке главных претендентов на награды.
В проекте также задействован Брендан Глисон. Они с Фарреллом сыграли двух друзей, которые почему-то перестали общаться. Конфликт затронул всю сельскую общину, где поссорившиеся живут.
Макдонах, Глисон и Фаррелл уже работали вместе над фильмом "Залечь на дно в Брюгге" 2008 года. В этой черной комедии актеры воплотили образы двух наемных убийц, скрывающихся от правосудия и своего босса.