https://ria.ru/20220906/farrell-1814790008.html

Новый фильм с Фарреллом сорвал 13-минутные овации в Венеции

Новый фильм с Фарреллом сорвал 13-минутные овации в Венеции - РИА Новости, 06.09.2022

Новый фильм с Фарреллом сорвал 13-минутные овации в Венеции

Фильм Мартина Мокдонаха "Банши Инишира" сорвал 13-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет Variety. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:08

2022-09-06T14:08

2022-09-06T14:16

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фильм Мартина Мокдонаха "Банши Инишира" сорвал 13-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет Variety. В публикации отмечается, что аплодисменты могли затянуться, так как исполнитель одной из главных ролей Колин Фаррелл нарушил традиции и делал селфи в толпе фанатов. Однако это не отменяет факта, что ленту очень тепло приняли, и, по мнению Variety, она в списке главных претендентов на награды.В проекте также задействован Брендан Глисон. Они с Фарреллом сыграли двух друзей, которые почему-то перестали общаться. Конфликт затронул всю сельскую общину, где поссорившиеся живут.Макдонах, Глисон и Фаррелл уже работали вместе над фильмом "Залечь на дно в Брюгге" 2008 года. В этой черной комедии актеры воплотили образы двух наемных убийц, скрывающихся от правосудия и своего босса.

https://ria.ru/20220905/rekord-1814460394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, знаменитости, колин фаррелл, звезды, венеция