16:38 06.09.2022 (обновлено: 19:17 06.09.2022)
Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома"
Forbes: остановка "Северного потока" разрушит экономику Европы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экономики европейских стран будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку", пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти.
Как отметил автор, жители холодных регионов вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, и их ждет действительно тяжелая зима.
"Прекращение поставок российского газа <…> разрушит европейскую экономику", — спрогнозировал он.
"Потребители в Северном полушарии в этом году столкнутся с дорогим, а в случае с Европой, возможно, холодным и опасным зимним сезоном. Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы", — подытожил колумнист.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Как подчеркнули в России, снижение поставок обусловлено санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
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