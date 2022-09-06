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Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома" - РИА Новости, 06.09.2022
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Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома"
Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома" - РИА Новости, 06.09.2022
Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома"
Экономики европейских стран будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку", пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:38
2022-09-06T19:17
экономика
европа
германия
сша
газпром
siemens
северный поток
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экономики европейских стран будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку", пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти.Как отметил автор, жители холодных регионов вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, и их ждет действительно тяжелая зима."Прекращение поставок российского газа &lt;…&gt; разрушит европейскую экономику", — спрогнозировал он.По его словам, последствия будут тяжелыми в первую очередь для крупнейшей экономики Евросоюза — Германии. Хотя США гораздо меньше зависят от импорта российских энергоносителей, фьючерсы на природный газ в стране выросли на "ошеломляющие" 95 процентов в годовом исчислении, отметил Гилберти."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Как подчеркнули в России, снижение поставок обусловлено санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
https://ria.ru/20220903/bayden-1814272073.html
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экономика, европа, германия, сша, газпром, siemens, северный поток, россия
Экономика, Европа, Германия, США, Газпром, Siemens, Северный поток, Россия
16:38 06.09.2022 (обновлено: 19:17 06.09.2022)
 
Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома"

Forbes: остановка "Северного потока" разрушит экономику Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экономики европейских стран будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку", пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти.
Как отметил автор, жители холодных регионов вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, и их ждет действительно тяжелая зима.
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"Прекращение поставок российского газа <…> разрушит европейскую экономику", — спрогнозировал он.
По его словам, последствия будут тяжелыми в первую очередь для крупнейшей экономики Евросоюза — Германии. Хотя США гораздо меньше зависят от импорта российских энергоносителей, фьючерсы на природный газ в стране выросли на "ошеломляющие" 95 процентов в годовом исчислении, отметил Гилберти.

"Потребители в Северном полушарии в этом году столкнутся с дорогим, а в случае с Европой, возможно, холодным и опасным зимним сезоном. Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы", — подытожил колумнист.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Как подчеркнули в России, снижение поставок обусловлено санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
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