https://ria.ru/20220906/evropa-1814889892.html

Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома"

Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома" - РИА Новости, 06.09.2022

Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома"

Экономики европейских стран будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку", пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:38

2022-09-06T16:38

2022-09-06T19:17

экономика

европа

германия

сша

газпром

siemens

северный поток

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экономики европейских стран будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку", пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти.Как отметил автор, жители холодных регионов вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, и их ждет действительно тяжелая зима."Прекращение поставок российского газа <…> разрушит европейскую экономику", — спрогнозировал он.По его словам, последствия будут тяжелыми в первую очередь для крупнейшей экономики Евросоюза — Германии. Хотя США гораздо меньше зависят от импорта российских энергоносителей, фьючерсы на природный газ в стране выросли на "ошеломляющие" 95 процентов в годовом исчислении, отметил Гилберти."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Как подчеркнули в России, снижение поставок обусловлено санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.

https://ria.ru/20220903/bayden-1814272073.html

https://ria.ru/20220905/gaz-1814690034.html

европа

германия

сша

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, европа, германия, сша, газпром, siemens, северный поток, россия