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Китайцы предрекли Европе холодную зиму без газа из России - РИА Новости, 06.09.2022
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Китайцы предрекли Европе холодную зиму без газа из России
Китайцы предрекли Европе холодную зиму без газа из России - РИА Новости, 06.09.2022
Китайцы предрекли Европе холодную зиму без газа из России
Читатели китайского портала "Гуаньча" поделились своим взглядом на разворачивающийся в Европе энергетический кризис и пришли к выводу, что без компромисса с... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:17
2022-09-06T16:46
в мире
цены на нефть
европа
россия
сша
basf se
китай
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поделились своим взглядом на разворачивающийся в Европе энергетический кризис и пришли к выводу, что без компромисса с Россией подавляющее большинство европейцев столкнется с большими трудностями уже этой зимой.Многие комментаторы осудили европейские власти за несговорчивость и отказ работать в интересах собственных граждан."Глупые европейцы, даже после прекращения поставок газа они стоят на своем и не идут на компромисс", — возмутился guan_15714794901022."Если нынешняя ситуация в Европе затянется на два года, закроется более 30 процентов промышленных предприятий. Производство, перенесенное за границу, назад вернуть уже нелегко! Не просто так немецкий химический концерн BASF в этом году инвестировал десятки миллиардов долларов в город Чжаньцзян провинции Гуандун для строительства химического предприятия", — заметил другой комментатор."Таким образом, европейский капитал потечет в Китай и другие места, Россия — вперед!" — ответил ему еще один пользователь."США и Европа ввели все санкции, которые только можно было ввести, и теперь снова взялись за энергетику. Насколько это разумно? Русские не дураки, они не будут сидеть сложа руки. Одним, значит, можно приставлять нож к горлу, а другим нельзя отплатить той же монетой?" — поинтересовался Чэнь Е.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220906/gaz-1814843676.html
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в мире, цены на нефть, европа, россия, сша, basf se, китай
В мире, Цены на нефть, Европа, Россия, США, BASF SE, Китай
15:17 06.09.2022 (обновлено: 16:46 06.09.2022)
 
Китайцы предрекли Европе холодную зиму без газа из России

Читатели "Гуаньча": жители в Европе замерзнут, но элиты не примирятся с Россией

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поделились своим взглядом на разворачивающийся в Европе энергетический кризис и пришли к выводу, что без компромисса с Россией подавляющее большинство европейцев столкнется с большими трудностями уже этой зимой.
Многие комментаторы осудили европейские власти за несговорчивость и отказ работать в интересах собственных граждан.
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"Глупые европейцы, даже после прекращения поставок газа они стоят на своем и не идут на компромисс", — возмутился guan_15714794901022.

"Замерзнут европейские простолюдины — ну и ладно, зато европейские аристократы не поступятся принципами", — поддержал его Лу Тан.

"Если нынешняя ситуация в Европе затянется на два года, закроется более 30 процентов промышленных предприятий. Производство, перенесенное за границу, назад вернуть уже нелегко! Не просто так немецкий химический концерн BASF в этом году инвестировал десятки миллиардов долларов в город Чжаньцзян провинции Гуандун для строительства химического предприятия", — заметил другой комментатор.
"Таким образом, европейский капитал потечет в Китай и другие места, Россия — вперед!" — ответил ему еще один пользователь.
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"США и Европа ввели все санкции, которые только можно было ввести, и теперь снова взялись за энергетику. Насколько это разумно? Русские не дураки, они не будут сидеть сложа руки. Одним, значит, можно приставлять нож к горлу, а другим нельзя отплатить той же монетой?" — поинтересовался Чэнь Е.
"Россия выключила газ без лишних вопросов! Это всего лишь справедливый ответ на чрезмерные санкции, введенные Европой и США! Услуга за услугу!" — решил один из читателей.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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