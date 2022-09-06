https://ria.ru/20220906/evropa-1814862155.html

Китайцы предрекли Европе холодную зиму без газа из России

Китайцы предрекли Европе холодную зиму без газа из России - РИА Новости, 06.09.2022

Китайцы предрекли Европе холодную зиму без газа из России

Читатели китайского портала "Гуаньча" поделились своим взглядом на разворачивающийся в Европе энергетический кризис и пришли к выводу, что без компромисса с... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:17

2022-09-06T15:17

2022-09-06T16:46

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поделились своим взглядом на разворачивающийся в Европе энергетический кризис и пришли к выводу, что без компромисса с Россией подавляющее большинство европейцев столкнется с большими трудностями уже этой зимой.Многие комментаторы осудили европейские власти за несговорчивость и отказ работать в интересах собственных граждан."Глупые европейцы, даже после прекращения поставок газа они стоят на своем и не идут на компромисс", — возмутился guan_15714794901022."Если нынешняя ситуация в Европе затянется на два года, закроется более 30 процентов промышленных предприятий. Производство, перенесенное за границу, назад вернуть уже нелегко! Не просто так немецкий химический концерн BASF в этом году инвестировал десятки миллиардов долларов в город Чжаньцзян провинции Гуандун для строительства химического предприятия", — заметил другой комментатор."Таким образом, европейский капитал потечет в Китай и другие места, Россия — вперед!" — ответил ему еще один пользователь."США и Европа ввели все санкции, которые только можно было ввести, и теперь снова взялись за энергетику. Насколько это разумно? Русские не дураки, они не будут сидеть сложа руки. Одним, значит, можно приставлять нож к горлу, а другим нельзя отплатить той же монетой?" — поинтересовался Чэнь Е.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220906/gaz-1814843676.html

https://ria.ru/20220903/kitay-1814202196.html

https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, европа, россия, сша, basf se, китай