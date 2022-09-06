https://ria.ru/20220906/evropa-1814736113.html

Песков заявил о хаосе в экономике стран Европы

Песков заявил о хаосе в экономике стран Европы - РИА Новости, 06.09.2022

Песков заявил о хаосе в экономике стран Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о большом хаосе в экономике стран Европы и экономических связях. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:25

2022-09-06T09:25

2022-09-06T09:44

европа

экономика

россия

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о большом хаосе в экономике стран Европы и экономических связях."Мы столкнулись с двумя кризисами, которые наложились друг на друга... Ковидный кризис и кризис, спровоцированный теми санкциями, которые западные страны ввели против нашей страны. Фактически они в резонанс вошли, оба кризиса, и сейчас мы наблюдаем большой хаос в экономике Европы, мировых экономических связях", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20220906/krizis-1814694024.html

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

европа, экономика, россия, дмитрий песков