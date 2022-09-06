https://ria.ru/20220906/evropa-1814736113.html
Песков заявил о хаосе в экономике стран Европы
Песков заявил о хаосе в экономике стран Европы - РИА Новости, 06.09.2022
Песков заявил о хаосе в экономике стран Европы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о большом хаосе в экономике стран Европы и экономических связях. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:25
2022-09-06T09:25
2022-09-06T09:44
европа
экономика
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о большом хаосе в экономике стран Европы и экономических связях."Мы столкнулись с двумя кризисами, которые наложились друг на друга... Ковидный кризис и кризис, спровоцированный теми санкциями, которые западные страны ввели против нашей страны. Фактически они в резонанс вошли, оба кризиса, и сейчас мы наблюдаем большой хаос в экономике Европы, мировых экономических связях", - сказал он в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20220906/krizis-1814694024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, экономика, россия, дмитрий песков
Европа, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
09:25 06.09.2022 (обновлено: 09:44 06.09.2022)
Песков заявил о хаосе в экономике стран Европы
Песков: в экономике стран Европы и экономических связях наблюдается хаос