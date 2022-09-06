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Курс евро поднялся выше 62 рублей - РИА Новости, 06.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220906/evro-1814754399.html
Курс евро поднялся выше 62 рублей
Курс евро поднялся выше 62 рублей - РИА Новости, 06.09.2022
Курс евро поднялся выше 62 рублей
Рубль в начале торгов вторника стабилен против доллара, зато резко падал к евро, впрочем, сразу почти восстановившись, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:25
2022-09-06T10:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника стабилен против доллара, зато резко падал к евро, впрочем, сразу почти восстановившись, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 3 копейки, до 60,84 рубля, евро - повышается на 42 копейки, до 60,55 рубля.Минутами ранее курс евро обновил максимум с 17 августа, поднявшись до 62,11 рубля.
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московская биржа, экономика, доллар, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Доллар, евро
10:25 06.09.2022 (обновлено: 10:27 06.09.2022)
 
Курс евро поднялся выше 62 рублей

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 62 рублей впервые с 17 августа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 5 и 20 евро. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника стабилен против доллара, зато резко падал к евро, впрочем, сразу почти восстановившись, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 3 копейки, до 60,84 рубля, евро - повышается на 42 копейки, до 60,55 рубля.
Минутами ранее курс евро обновил максимум с 17 августа, поднявшись до 62,11 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономикаДолларевро
 
 
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