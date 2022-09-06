https://ria.ru/20220906/evro-1814754399.html

Курс евро поднялся выше 62 рублей

Курс евро поднялся выше 62 рублей - РИА Новости, 06.09.2022

Курс евро поднялся выше 62 рублей

Рубль в начале торгов вторника стабилен против доллара, зато резко падал к евро, впрочем, сразу почти восстановившись, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:25

2022-09-06T10:25

2022-09-06T10:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника стабилен против доллара, зато резко падал к евро, впрочем, сразу почти восстановившись, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 3 копейки, до 60,84 рубля, евро - повышается на 42 копейки, до 60,55 рубля.Минутами ранее курс евро обновил максимум с 17 августа, поднявшись до 62,11 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская биржа, экономика, доллар, евро