https://ria.ru/20220906/evakuatsiya-1814707574.html

Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом

Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом - РИА Новости, 06.09.2022

Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом

Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевского вулкана трех туристов, которые остались в живых после ЧП во время восхождения, в ходе которого погибли девять... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:15

2022-09-06T04:15

2022-09-06T05:09

туризм

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765381_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a4d1ce7b225a33249094e20e5fe2115.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевского вулкана трех туристов, которые остались в живых после ЧП во время восхождения, в ходе которого погибли девять членов группы, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.Ранее спасатели, которые смогли добраться до группы, рассказали, что у гида, который спустился с высоты 4158 метров к домику геологов, где оставались остальные выжившие, обморожены руки и ноги. Сам гид сообщил, что оставшийся на высоте турист не подавал признаков жизни."Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск", – сказали в ЦОДе.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220905/proverka-1814451054.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм