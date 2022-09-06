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Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
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Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом
Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом - РИА Новости, 06.09.2022
Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом
Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевского вулкана трех туристов, которые остались в живых после ЧП во время восхождения, в ходе которого погибли девять... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:15
2022-09-06T05:09
туризм
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевского вулкана трех туристов, которые остались в живых после ЧП во время восхождения, в ходе которого погибли девять членов группы, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.Ранее спасатели, которые смогли добраться до группы, рассказали, что у гида, который спустился с высоты 4158 метров к домику геологов, где оставались остальные выжившие, обморожены руки и ноги. Сам гид сообщил, что оставшийся на высоте турист не подавал признаков жизни."Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск", – сказали в ЦОДе.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
04:15 06.09.2022 (обновлено: 05:09 06.09.2022)
 
Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом

Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевского вулкана трех выживших туристов

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюКлючевский вулкан
Ключевский вулкан - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Ключевский вулкан. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевского вулкана трех туристов, которые остались в живых после ЧП во время восхождения, в ходе которого погибли девять членов группы, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.
Ранее спасатели, которые смогли добраться до группы, рассказали, что у гида, который спустился с высоты 4158 метров к домику геологов, где оставались остальные выжившие, обморожены руки и ноги. Сам гид сообщил, что оставшийся на высоте турист не подавал признаков жизни.
"Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск", – сказали в ЦОДе.
Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.
В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 10:00Туризм
Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Ключевской вулкан
 
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