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В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье - РИА Новости, 06.09.2022
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В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье
В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье - РИА Новости, 06.09.2022
В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье
Опасность эскалации в Приднестровье есть, важно, чтобы соседние с Приднестровьем страны осознавали риски "разморозки" конфликта, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:24
2022-09-06T11:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность эскалации в Приднестровье есть, важно, чтобы соседние с Приднестровьем страны осознавали риски "разморозки" конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын."Да, опасность эскалации есть. В период апреля-июня в Приднестровье совершен ряд откровенно террористических актов, следы которых, как отмечают в Тирасполе, ведут на Украину", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что, по его ощущениям, обе стороны хорошо понимают, чем чреват "горячий" сценарий, "разморозка" конфликта."Важно, чтобы это осознавали и внешние "игроки", в первую очередь, соседние страны", - добавил дипломат.В конце апреля в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
10:24 06.09.2022 (обновлено: 11:08 06.09.2022)
 
В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье

Дипломат Тряпицын: соседние страны должны осознавать риски эскалации в Приднестровье

© Fotolia / starushДом Советов в Тирасполе
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Fotolia / starush
Дом Советов в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность эскалации в Приднестровье есть, важно, чтобы соседние с Приднестровьем страны осознавали риски "разморозки" конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын.
"Да, опасность эскалации есть. В период апреля-июня в Приднестровье совершен ряд откровенно террористических актов, следы которых, как отмечают в Тирасполе, ведут на Украину", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что, по его ощущениям, обе стороны хорошо понимают, чем чреват "горячий" сценарий, "разморозка" конфликта.
"Важно, чтобы это осознавали и внешние "игроки", в первую очередь, соседние страны", - добавил дипломат.
В конце апреля в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Читайте полный текст интервью >>>
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