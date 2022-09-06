10:24 06.09.2022 (обновлено: 11:08 06.09.2022)
В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье
Дипломат Тряпицын: соседние страны должны осознавать риски эскалации в Приднестровье
Дом Советов в Тирасполе. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность эскалации в Приднестровье есть, важно, чтобы соседние с Приднестровьем страны осознавали риски "разморозки" конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын.
"Да, опасность эскалации есть. В период апреля-июня в Приднестровье совершен ряд откровенно террористических актов, следы которых, как отмечают в Тирасполе, ведут на Украину", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что, по его ощущениям, обе стороны хорошо понимают, чем чреват "горячий" сценарий, "разморозка" конфликта.
"Важно, чтобы это осознавали и внешние "игроки", в первую очередь, соседние страны", - добавил дипломат.
В конце апреля в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.