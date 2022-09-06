https://ria.ru/20220906/eskalatsiya-1814753775.html

В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье

В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД заявили о рисках эскалации в Приднестровье

Опасность эскалации в Приднестровье есть, важно, чтобы соседние с Приднестровьем страны осознавали риски "разморозки" конфликта, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:24

2022-09-06T10:24

2022-09-06T11:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность эскалации в Приднестровье есть, важно, чтобы соседние с Приднестровьем страны осознавали риски "разморозки" конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын."Да, опасность эскалации есть. В период апреля-июня в Приднестровье совершен ряд откровенно террористических актов, следы которых, как отмечают в Тирасполе, ведут на Украину", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что, по его ощущениям, обе стороны хорошо понимают, чем чреват "горячий" сценарий, "разморозка" конфликта."Важно, чтобы это осознавали и внешние "игроки", в первую очередь, соседние страны", - добавил дипломат.В конце апреля в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.Читайте полный текст интервью >>>

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика