https://ria.ru/20220906/erdogan-1814712932.html

Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией

Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией - РИА Новости, 06.09.2022

Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция не является равной Турции в политическом, экономическом или военном отношениях. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:20

2022-09-06T06:20

2022-09-06T06:21

в мире

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турция

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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция не является равной Турции в политическом, экономическом или военном отношениях.Турецкий лидер напомнил о своем балканском турне, которое начинается во вторник."Турция, как представитель мира, спокойствия, развития и справедливости в этом регионе, где в последнее время усилилась напряженность, продолжает выполнять свои обязанности", - отметил президент.На следующей неделе, по словам турецкого лидера, состоится встреча "Шанхайской пятерки" в Узбекистане.Эрдоган отметил, что на этой встрече турецкая делегация проведет поиски путей развития прав и интересов Турции в Центральной и Восточной Азии."На последующей неделе мы примем участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, выскажем свои позиции по поводу мировой и региональной повестки дня, а также проведем множество встреч и дискуссий. Растущая мощь, влияние и ответственность Турции в регионе и в мире говорят нам о том, что мы должны постоянно расширять наши горизонты, разнообразить наши отношения и использовать возможности. Для этого нам нужно твердо придерживаться наших целей во всех областях, от политики до экономики, и направлять глобальные события в нашу пользу", - сказал Эрдоган.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.

https://ria.ru/20220903/gretsiya-1814277846.html

https://ria.ru/20220901/turtsiya-1813607371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, греция, турция