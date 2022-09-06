https://ria.ru/20220906/erdogan-1814712932.html
Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией
Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией - РИА Новости, 06.09.2022
Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция не является равной Турции в политическом, экономическом или военном отношениях. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:20
2022-09-06T06:20
2022-09-06T06:21
в мире
греция
турция
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция не является равной Турции в политическом, экономическом или военном отношениях.Турецкий лидер напомнил о своем балканском турне, которое начинается во вторник."Турция, как представитель мира, спокойствия, развития и справедливости в этом регионе, где в последнее время усилилась напряженность, продолжает выполнять свои обязанности", - отметил президент.На следующей неделе, по словам турецкого лидера, состоится встреча "Шанхайской пятерки" в Узбекистане.Эрдоган отметил, что на этой встрече турецкая делегация проведет поиски путей развития прав и интересов Турции в Центральной и Восточной Азии."На последующей неделе мы примем участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, выскажем свои позиции по поводу мировой и региональной повестки дня, а также проведем множество встреч и дискуссий. Растущая мощь, влияние и ответственность Турции в регионе и в мире говорят нам о том, что мы должны постоянно расширять наши горизонты, разнообразить наши отношения и использовать возможности. Для этого нам нужно твердо придерживаться наших целей во всех областях, от политики до экономики, и направлять глобальные события в нашу пользу", - сказал Эрдоган.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
https://ria.ru/20220903/gretsiya-1814277846.html
https://ria.ru/20220901/turtsiya-1813607371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, турция
06:20 06.09.2022 (обновлено: 06:21 06.09.2022)
Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией
Эрдоган заявил, что Греция не равна Турции в экономическом и военном отношениях
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил
, что Греция не является равной Турции в политическом, экономическом или военном отношениях.
"Пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить вам о Греции, которая в последнее время усилила свои притеснения и наглость по отношению к нашей стране. Греция не является равной нам в политическом, экономическом или военном отношениях, потому не является и нашим оппонентом", - заявил Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре, его слова приводит Anadolu.
Турецкий лидер напомнил о своем балканском турне, которое начинается во вторник.
"Турция, как представитель мира, спокойствия, развития и справедливости в этом регионе, где в последнее время усилилась напряженность, продолжает выполнять свои обязанности", - отметил президент.
На следующей неделе, по словам турецкого лидера, состоится встреча "Шанхайской пятерки" в Узбекистане
.
Эрдоган отметил, что на этой встрече турецкая делегация проведет поиски путей развития прав и интересов Турции в Центральной и Восточной Азии.
"На последующей неделе мы примем участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН
, выскажем свои позиции по поводу мировой и региональной повестки дня, а также проведем множество встреч и дискуссий. Растущая мощь, влияние и ответственность Турции в регионе и в мире говорят нам о том, что мы должны постоянно расширять наши горизонты, разнообразить наши отношения и использовать возможности. Для этого нам нужно твердо придерживаться наших целей во всех областях, от политики до экономики, и направлять глобальные события в нашу пользу", - сказал Эрдоган.
Союзники по НАТО
Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300
российского производства для нацеливания на турецкие F-16
во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.