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Италия планирует удвоить объем закупок газа в Алжире - РИА Новости, 06.09.2022
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Италия планирует удвоить объем закупок газа в Алжире
Италия планирует удвоить объем закупок газа в Алжире - РИА Новости, 06.09.2022
Италия планирует удвоить объем закупок газа в Алжире
Итальянская нефтегазовая группа Eni удвоит объемы закупок природного газа из Алжира к 2024 году, доведя их до 18 миллиардов кубометров в год, заявил генеральный РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:13
2022-09-06T15:13
природный газ
италия
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РИМ, 6 сен – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni удвоит объемы закупок природного газа из Алжира к 2024 году, доведя их до 18 миллиардов кубометров в год, заявил генеральный директор компании по природным ресурсам Гуидо Бруско в ходе газовой конференции в Милане."Из 9 миллиардов кубометров дополнительного объема 6 миллиардов кубометров будет доставлено в Италию в течение следующего зимнего сезона, а остальное поступит через постепенное увеличение в течение 2023 года", — сказал Бруско, заявление которого приводит finanza.сom.После начала военной операции России на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. Его поставки достигали 29-30 миллиардов кубометров в год при общем объеме потребления в 76 миллиардов.По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран.Министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани заявлял, что доля поставок российского газа снижена до 18% с 40%. Ранее он говорил, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия будет полностью независима от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.
https://ria.ru/20220906/gaz-1814846985.html
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природный газ, италия, eni , алжир (республика), в мире
Природный газ, Италия, Eni , Алжир (республика), В мире
15:13 06.09.2022
 
Италия планирует удвоить объем закупок газа в Алжире

Итальянская Eni планирует удвоить объем закупок газа в Алжире к 2024 году

© AP Photo / Aflred de MontesquiouГазовый завод в Алжире
Газовый завод в Алжире - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
Газовый завод в Алжире. Архивное фото
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РИМ, 6 сен – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni удвоит объемы закупок природного газа из Алжира к 2024 году, доведя их до 18 миллиардов кубометров в год, заявил генеральный директор компании по природным ресурсам Гуидо Бруско в ходе газовой конференции в Милане.
"Из 9 миллиардов кубометров дополнительного объема 6 миллиардов кубометров будет доставлено в Италию в течение следующего зимнего сезона, а остальное поступит через постепенное увеличение в течение 2023 года", — сказал Бруско, заявление которого приводит finanza.сom.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Италия планирует сократить потребление газа на пять миллиардов кубометров
После начала военной операции России на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. Его поставки достигали 29-30 миллиардов кубометров в год при общем объеме потребления в 76 миллиардов.
По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран.
Министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани заявлял, что доля поставок российского газа снижена до 18% с 40%. Ранее он говорил, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия будет полностью независима от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России
 
Природный газИталияEniАлжир (республика)В мире
 
 
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