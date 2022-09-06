https://ria.ru/20220906/energodar-1814817050.html

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС

Киев в течение суток 15 раз обстрелял город Энергодар и Запорожскую АЭС, из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 20... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:25

2022-09-06T13:25

2022-09-06T13:54

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814830156_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9344197a8f2eac05de1ab971d1f5439.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киев в течение суток 15 раз обстрелял город Энергодар и Запорожскую АЭС, из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 20 снарядов, в том числе 3 - по территории атомной станции, ответным огнем российских военных украинские артиллерийские подразделения были подавлены, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Всего украинской артиллерией было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории ЗАЭС, отмечает МО РФ."Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса №1, второй – в район перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2", - говорится в сводке.Огонь велся с украинских позиций в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии артиллерийские подразделения армии Украины подавлены, отмечает МО РФ. Подчеркивается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

https://ria.ru/20220906/energodar-1814804891.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: ВСУ 15 раз обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС в течение суток ВСУ 15 раз в течение суток обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС 2022-09-06T13:25 true PT4M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, днепропетровская область