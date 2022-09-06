https://ria.ru/20220906/energodar-1814817050.html
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС
Киев в течение суток 15 раз обстрелял город Энергодар и Запорожскую АЭС, из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 20... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:25
2022-09-06T13:25
2022-09-06T13:54
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киев в течение суток 15 раз обстрелял город Энергодар и Запорожскую АЭС, из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 20 снарядов, в том числе 3 - по территории атомной станции, ответным огнем российских военных украинские артиллерийские подразделения были подавлены, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Всего украинской артиллерией было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории ЗАЭС, отмечает МО РФ."Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса №1, второй – в район перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2", - говорится в сводке.Огонь велся с украинских позиций в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии артиллерийские подразделения армии Украины подавлены, отмечает МО РФ. Подчеркивается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
https://ria.ru/20220906/energodar-1814804891.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ: ВСУ 15 раз обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС в течение суток
ВСУ 15 раз в течение суток обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС
2022-09-06T13:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
13:25 06.09.2022 (обновлено: 13:54 06.09.2022)
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС
Минобороны: ВСУ выпустили 20 снарядов по Энергодару и Запорожской АЭС за сутки