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Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/energodar-1814804891.html
Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ
Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022
Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ
В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:56
2022-09-06T13:36
в мире
энергодар
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
европа
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен, передает корреспондент РИА Новости.В военно-гражданской администрации заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции."Зафиксировано семь прилетов в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", — сказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Кроме того, на ЗАЭС снизили мощность шестого энергоблока, станция работает на обеспечение собственных нужд.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом ЗАЭС, которая с марта контролируется российскими военными.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, европа
В мире, Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Европа
12:56 06.09.2022 (обновлено: 13:36 06.09.2022)
 
Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ

Энергодар и окраины остались без электричества после обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкИнформационный указатель на территории в Энергодаре
Информационный указатель на территории в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Информационный указатель на территории в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен, передает корреспондент РИА Новости.
В военно-гражданской администрации заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции.
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"Зафиксировано семь прилетов в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", — сказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Кроме того, на ЗАЭС снизили мощность шестого энергоблока, станция работает на обеспечение собственных нужд.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом ЗАЭС, которая с марта контролируется российскими военными.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
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