12:56 06.09.2022 (обновлено: 13:36 06.09.2022)
Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ
Энергодар и окраины остались без электричества после обстрелов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкИнформационный указатель на территории в Энергодаре
Информационный указатель на территории в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен, передает корреспондент РИА Новости.
В военно-гражданской администрации заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции.
"Зафиксировано семь прилетов в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", — сказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Кроме того, на ЗАЭС снизили мощность шестого энергоблока, станция работает на обеспечение собственных нужд.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом ЗАЭС, которая с марта контролируется российскими военными.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.