https://ria.ru/20220906/energodar-1814804891.html

Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ

Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022

Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ

В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:56

2022-09-06T12:56

2022-09-06T13:36

в мире

энергодар

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

европа

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен, передает корреспондент РИА Новости.В военно-гражданской администрации заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции."Зафиксировано семь прилетов в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", — сказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Кроме того, на ЗАЭС снизили мощность шестого энергоблока, станция работает на обеспечение собственных нужд.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом ЗАЭС, которая с марта контролируется российскими военными.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220906/energodar-1814736569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, европа