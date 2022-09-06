https://ria.ru/20220906/energodar-1814736569.html

Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара

Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара

Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, заявили РИА Новости в новой военно-гражданской администрации города. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:27

2022-09-06T09:27

2022-09-06T11:03

в мире

энергодар

специальная военная операция на украине

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ЭНЕРГОДАР, 6 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, заявили РИА Новости в новой военно-гражданской администрации города."Украинские террористы вновь атаковали объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре. БПЛА Украинских ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола", — сказал собеседник агентства.По словам корреспондента РИА Новости, поврежден кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом Запорожской атомной электростанции, которая с марта контролируется российскими военными.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/provokatsii-1814493653.html

энергодар

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Паспортный стол в Энергодаре после ночного удара ВСУ Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, сообщили РИА Новости в администрации города. 2022-09-06T09:27 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар