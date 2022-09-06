https://ria.ru/20220906/energodar-1814736569.html
Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара
Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара
Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, заявили РИА Новости в новой военно-гражданской администрации города. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:27
2022-09-06T09:27
2022-09-06T11:03
в мире
энергодар
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814745167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85ea8754f77f746f6dc7eb4c58b1a5b5.jpg
ЭНЕРГОДАР, 6 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, заявили РИА Новости в новой военно-гражданской администрации города."Украинские террористы вновь атаковали объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре. БПЛА Украинских ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола", — сказал собеседник агентства.По словам корреспондента РИА Новости, поврежден кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом Запорожской атомной электростанции, которая с марта контролируется российскими военными.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/provokatsii-1814493653.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814745167_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7816cb30a6bfd3eacba8f5ab7c96ffaf.jpg
Паспортный стол в Энергодаре после ночного удара ВСУ
Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, сообщили РИА Новости в администрации города.
2022-09-06T09:27
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар
В мире, Энергодар, Специальная военная операция на Украине
09:27 06.09.2022 (обновлено: 11:03 06.09.2022)
Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара
Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре