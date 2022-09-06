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Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/energodar-1814736569.html
Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара
Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара
Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, заявили РИА Новости в новой военно-гражданской администрации города. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:27
2022-09-06T11:03
в мире
энергодар
специальная военная операция на украине
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ЭНЕРГОДАР, 6 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, заявили РИА Новости в новой военно-гражданской администрации города."Украинские террористы вновь атаковали объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре. БПЛА Украинских ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола", — сказал собеседник агентства.По словам корреспондента РИА Новости, поврежден кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом Запорожской атомной электростанции, которая с марта контролируется российскими военными.
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энергодар
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Паспортный стол в Энергодаре после ночного удара ВСУ
Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, сообщили РИА Новости в администрации города.
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353
60
в мире, энергодар
В мире, Энергодар, Специальная военная операция на Украине
09:27 06.09.2022 (обновлено: 11:03 06.09.2022)
 
Украинские войска атаковали гражданскую структуру Энергодара

Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 6 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре, заявили РИА Новости в новой военно-гражданской администрации города.
"Украинские террористы вновь атаковали объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре. БПЛА Украинских ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола", — сказал собеседник агентства.
По словам корреспондента РИА Новости, поврежден кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом Запорожской атомной электростанции, которая с марта контролируется российскими военными.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 12:01В мире
ВСУ готовят новые провокации против ЗАЭС, заявил глава Энергодара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодар
 
 
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