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Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту - РИА Новости, 06.09.2022
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Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту
Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту - РИА Новости, 06.09.2022
Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту
Минэкономразвития исходит из того, что базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям, системные решения... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:34
2022-09-06T12:34
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
экономика
максим решетников
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития исходит из того, что базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям, системные решения правительства позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.Ранее министерство сообщало, что подготовило несколько сценариев развития экономики до 2030 года. По информации агентства Блумберг, худший из сценариев предполагает длительный и глубокий спад ВВП РФ из-за действия санкционных ограничений и возврат экономики к уровню до начала спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже.Комментируя эту тему, Решетников подчеркнул, что есть все предпосылки ожидать, что к 2030 году экономика сможет выйти на устойчивый рост 3% ежегодно, что соответствует национальным целям развития страны."Несмотря на то, что в своих прогнозах мы учитываем всегда и самые позитивные, и самые негативные варианты развития ситуации в экономике, базовым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений правительства, которые позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост", - сказал глава Минэкономразвития.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/vef-1814763417.html
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика, максим решетников, россия
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика, Максим Решетников, Россия
12:34 06.09.2022
 
Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту

Решетников: базовый сценарий предполагает, что в 2024 году экономика России начнет расти

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития исходит из того, что базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям, системные решения правительства позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее министерство сообщало, что подготовило несколько сценариев развития экономики до 2030 года. По информации агентства Блумберг, худший из сценариев предполагает длительный и глубокий спад ВВП РФ из-за действия санкционных ограничений и возврат экономики к уровню до начала спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:51
Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России
Комментируя эту тему, Решетников подчеркнул, что есть все предпосылки ожидать, что к 2030 году экономика сможет выйти на устойчивый рост 3% ежегодно, что соответствует национальным целям развития страны.
"Несмотря на то, что в своих прогнозах мы учитываем всегда и самые позитивные, и самые негативные варианты развития ситуации в экономике, базовым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений правительства, которые позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост", - сказал глава Минэкономразвития.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Здание Минэкономразвития России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 21:10
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)ЭкономикаМаксим РешетниковРоссия
 
 
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