Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту
Решетников: базовый сценарий предполагает, что в 2024 году экономика России начнет расти
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития исходит из того, что базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям, системные решения правительства позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее министерство сообщало, что подготовило несколько сценариев развития экономики до 2030 года. По информации агентства Блумберг, худший из сценариев предполагает длительный и глубокий спад ВВП РФ из-за действия санкционных ограничений и возврат экономики к уровню до начала спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже.
Комментируя эту тему, Решетников подчеркнул, что есть все предпосылки ожидать, что к 2030 году экономика сможет выйти на устойчивый рост 3% ежегодно, что соответствует национальным целям развития страны.
"Несмотря на то, что в своих прогнозах мы учитываем всегда и самые позитивные, и самые негативные варианты развития ситуации в экономике, базовым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений правительства, которые позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост", - сказал глава Минэкономразвития.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.