https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814797448.html

Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту

Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту - РИА Новости, 06.09.2022

Решетников спрогнозировал, когда экономика России сможет перейти к росту

Минэкономразвития исходит из того, что базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям, системные решения... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:34

2022-09-06T12:34

2022-09-06T12:34

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

экономика

максим решетников

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития исходит из того, что базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям, системные решения правительства позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.Ранее министерство сообщало, что подготовило несколько сценариев развития экономики до 2030 года. По информации агентства Блумберг, худший из сценариев предполагает длительный и глубокий спад ВВП РФ из-за действия санкционных ограничений и возврат экономики к уровню до начала спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже.Комментируя эту тему, Решетников подчеркнул, что есть все предпосылки ожидать, что к 2030 году экономика сможет выйти на устойчивый рост 3% ежегодно, что соответствует национальным целям развития страны."Несмотря на то, что в своих прогнозах мы учитываем всегда и самые позитивные, и самые негативные варианты развития ситуации в экономике, базовым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений правительства, которые позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост", - сказал глава Минэкономразвития.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814763417.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика, максим решетников, россия