https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814744880.html

МЭР ожидает снижения ВВП России в 2022 году 2,9 процента

МЭР ожидает снижения ВВП России в 2022 году 2,9 процента - РИА Новости, 06.09.2022

МЭР ожидает снижения ВВП России в 2022 году 2,9 процента

Снижение ВВП РФ в 2022 году, по оценке Минэкономразвития, составит 2,9%, в следующем году будет также снижение из-за высокой базы первого квартала текущего года РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:53

2022-09-06T09:53

2022-09-06T12:25

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Снижение ВВП РФ в 2022 году, по оценке Минэкономразвития, составит 2,9%, в следующем году будет также снижение из-за высокой базы первого квартала текущего года - на 0,9%, при этом экономика вернется к росту квартал к кварталу уже в конце текущего - начале следующего года, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр экономического развития Максим Решетников."Российская экономика достойно справляется с тем санкциионным давлением, которое есть. Мы ожидаем по этому году снижение ВВП на 2,9%, что существенно ниже тех оценок, которые были еще в марте-апреле", - сказал Решетников."Наш базовый сценарий предлагает относительно небольшой спад в этом году, возврат к росту - в конце текущего - начале следующего годов. Учитывая высокую базу этого года, статистически по следующему году будет небольшое снижение, хотя тоже посмотрим, все наши прогнозы, они, как правило, корректируются чуть в плюс", - сказал Решетников."У нас в 2022 году было очень сильное первое полугодие, особенно был сильный первый квартал, в результате чего у нас по первому полугодию общая оценка ВВП - минус 0,5% в годовом выражении. Это формирует достаточно высокую базу на следующий год. Экономика перейдет квартал к кварталу к росту в конце этого - начале следующего года. Но статистически следующий год будет все равно ниже этого года - мы прогнозируем минус 0,9%", - пояснил министр.Он отметил, что начиная с 2024 года экономика России выходит в устойчивый плюс. "И дальше двигаемся по траектории и после 2026 года выходим на 3% траекторию - плюс-минус к этим цифрам", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20220906/storchak-1814531510.html

https://ria.ru/20220906/vef-1814763417.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022