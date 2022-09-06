https://ria.ru/20220906/dzen-1814930709.html
Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме
Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме - РИА Новости, 06.09.2022
Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме
Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме, на нем представлены контент авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:36
2022-09-06T18:36
2022-09-06T18:52
общество
яндекс
технологии
delivery club
сбер
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме, на нем представлены контент авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.В конце августа стало известно, что VK и "Яндекс" подписали обязывающие документы о сделке. Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации "О2О Холдинг" - совместного предприятия VK и "Сбера". Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов "Дзен" и "Новости", сообщали в VK. Неделю спустя Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен"."Яндекс" и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нем представлены: контент от авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода", - говорится в сообщении.Уточняется, что команды компаний на данный момент тестируют и прорабатывают пропускную способность портала, а также автоматический переход с сайта yandex.ru. Как отметили в VK, финальная версия портала будет представлена уже после закрытия сделки с "Яндексом"."Мы рассчитываем, что привычный интерфейс поможет пользователям легко ориентироваться в Дзене, а авторам платформы — продолжать создавать контент и реализовывать себя в разных форматах", - подчеркнули в пресс-службе VK.В сообщении поясняется, что команда "Дзена" сохранит существующие технологии и монетизацию блогеров. Все подписки, лайки и комментарии также останутся в прежнем виде, добавили в VK.
https://ria.ru/20220826/vk-1812295080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, яндекс, технологии, delivery club, сбер, россия
Общество, Яндекс, Технологии, Delivery Club, Сбер, Россия
18:36 06.09.2022 (обновлено: 18:52 06.09.2022)
Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме
Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме, на нем представлен контент авторов "Дзена"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме, на нем представлены контент авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.
В конце августа стало известно, что VK и "Яндекс" подписали обязывающие документы о сделке. Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club
, который VK консолидирует в ходе реструктуризации "О2О Холдинг" - совместного предприятия VK и "Сбера
". Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов "Дзен" и "Новости", сообщали в VK. Неделю спустя Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) России
с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен".
"Яндекс" и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нем представлены: контент от авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода", - говорится в сообщении.
Уточняется, что команды компаний на данный момент тестируют и прорабатывают пропускную способность портала, а также автоматический переход с сайта yandex.ru. Как отметили в VK, финальная версия портала будет представлена уже после закрытия сделки с "Яндексом".
"Мы рассчитываем, что привычный интерфейс поможет пользователям легко ориентироваться в Дзене, а авторам платформы — продолжать создавать контент и реализовывать себя в разных форматах", - подчеркнули в пресс-службе VK.
В сообщении поясняется, что команда "Дзена" сохранит существующие технологии и монетизацию блогеров. Все подписки, лайки и комментарии также останутся в прежнем виде, добавили в VK.