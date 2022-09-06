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В Нижнем Новгороде трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом

В Нижнем Новгороде трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.09.2022

В Нижнем Новгороде трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Трое из шести пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, сообщил министр... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:49

2022-09-06T17:49

2022-09-06T17:49

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

россия

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Трое из шести пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Днем во вторник автобус, двигавшийся по маршруту А-62, в районе Сенной площади столкнулся с выполнившим резкий маневр легковым автомобилем, выехал на тротуар и повредил информационную конструкцию и опору уличного освещения. В ДТП пострадали шесть человек, детей среди них нет."Три человека направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Также три человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение сочетанной травмы областной больницы имени Семашко: мужчина 74 лет закрытый перелом плеча, ранение голени; мужчина 56 лет - тупая травма грудной клетки, закрытый перелом грудины; женщина 66 лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, дтп