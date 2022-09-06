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В Нижнем Новгороде трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом
В Нижнем Новгороде трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.09.2022
В Нижнем Новгороде трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Трое из шести пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, сообщил министр... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:49
2022-09-06T17:49
2022-09-06T17:49
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Трое из шести пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Днем во вторник автобус, двигавшийся по маршруту А-62, в районе Сенной площади столкнулся с выполнившим резкий маневр легковым автомобилем, выехал на тротуар и повредил информационную конструкцию и опору уличного освещения. В ДТП пострадали шесть человек, детей среди них нет."Три человека направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Также три человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение сочетанной травмы областной больницы имени Семашко: мужчина 74 лет закрытый перелом плеча, ранение голени; мужчина 56 лет - тупая травма грудной клетки, закрытый перелом грудины; женщина 66 лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, дтп
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, ДТП
В Нижнем Новгороде трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Трех из шести человек госпитализировали после ДТП с автобусом в центре Нижнего Новгорода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости.
Трое из шести пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, сообщил
министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Днем во вторник автобус, двигавшийся по маршруту А-62, в районе Сенной площади столкнулся с выполнившим резкий маневр легковым автомобилем, выехал на тротуар и повредил информационную конструкцию и опору уличного освещения. В ДТП пострадали шесть человек, детей среди них нет.
"Три человека направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Также три человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение сочетанной травмы областной больницы имени Семашко: мужчина 74 лет закрытый перелом плеча, ранение голени; мужчина 56 лет - тупая травма грудной клетки, закрытый перелом грудины; женщина 66 лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.